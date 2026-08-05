LG전자, 친환경 가전 사면 5만원 환급…전국 베스트샵서 행사

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전국 431개 매장서 9개 제품군·85개 모델 대상

구매·구독 고객에 모바일상품권 지급…예산 소진 시 조기 종료

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 친환경 가전제품을 구매하거나 구독하는 고객에게 제품당 5만원을 돌려주는 '베스트샵 E-순환페스티벌'을 진행한다.

LG전자는 기후에너지환경부 인가 비영리 사단법인 E-순환거버넌스와 함께 오는 31일까지 전국 LG전자 베스트샵 431개 매장에서 이번 행사를 운영한다고 5일 밝혔다. 환급은 백화점 모바일상품권으로 제공되며 인당 한도는 없다. 예산이 소진되면 행사는 조기 종료된다.

LG전자 베스트샵 E-순환페스티벌 포스터 이미지. [사진=LG전자 제공]

대상은 자원순환성이 높아 생산과 재활용 과정에서 탄소배출량을 줄일 수 있는 'E-순환우수제품'이다. TV와 냉장고, 세탁기, 스타일러, 에어컨, 식기세척기, 전기레인지, 청소기에 의류건조기가 새로 추가돼 총 9개 제품군 85개 모델이 포함됐다.

환급을 받으려면 대상 제품을 구매하거나 구독 계약한 뒤 E-순환우수제품 홈페이지에서 직접 신청해야 한다. 신청 과정에서 제품 시리얼 넘버와 구매 영수증, 구독 계약서 등 증빙자료를 제출해야 한다.

LG전자는 멤버십 애플리케이션에서 행사 공유 이벤트도 진행한다. 이벤트 페이지를 카카오톡으로 공유한 고객 가운데 2026명을 추첨해 편의점 모바일상품권과 커피 쿠폰 등을 제공한다. 이달 베스트샵에서는 다품목 구매·구독 고객을 대상으로 최대 700만원 상당의 캐시백이나 멤버십 포인트 혜택도 마련했다.

mkyo@newspim.com