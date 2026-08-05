삼성 의료기기, 진단 넘어 치료로…美 아큐레이와 방사선수술 협력

이동형 CT·사이버나이프 결합 검토…환자 맞춤형 치료 솔루션 개발

히스토소닉스 이어 치료기업 협력 확대…의료기기 신성장동력 확보

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자 의료기기 사업부와 삼성메디슨이 미국 방사선수술 전문기업 아큐레이와 협력하며 진단 중심의 의료기기 사업을 정밀 치료 영역으로 확대한다. 초음파 기반 암 치료 기업 히스토소닉스에 이어 글로벌 치료 전문기업과의 파트너십을 넓혀 새로운 성장동력을 확보한다는 전략이다.

5일 삼성메디슨은 삼성 HME 아메리카와 아큐레이가 최근 법적 구속력이 없는 협력 의향서를 체결했다고 전했다. 양사는 삼성의 이동형 컴퓨터단층촬영(CT) 장비 '바디톰'과 아큐레이의 로봇 방사선수술 플랫폼 '사이버나이프'를 연계한 정밀 방사선 치료 솔루션의 협력 가능성을 검토할 계획이다.

삼성메디슨 CI. [사진=삼성메디슨 제공]

삼성의 고화질 3차원 영상 기술과 아큐레이의 영상유도 로봇 전달·실시간 모션 관리 기술을 결합해 치료 부위와 주변 조직을 보다 정교하게 확인하고 치료 의사결정을 지원하는 것이 핵심이다. 실시간 고해상도 영상을 활용해 방사선 선량을 정밀하게 전달하고 환자별 해부학적 특성과 치료 시점의 변화를 반영하는 맞춤형 치료 환경 구축을 목표로 한다.

양사는 이번 협력의 기술적 방향과 비전을 오는 9월 열리는 미국방사선종양학회 연례학술대회에서 소개하는 방안도 논의하고 있다.

유규태 삼성전자 의료기기 사업부장 겸 삼성메디슨 대표는 "차세대 의료 영상 기술을 정밀 진단을 넘어 정밀 치료 영역으로 확대하는 핵심 전략"이라며 "아큐레이의 방사선수술 전문성과 결합해 고정밀 맞춤형 치료 솔루션을 구현하겠다"고 말했다.

삼성은 지난 4월에도 히스토소닉스와 협력을 강화하고 프리미엄 초음파 진단기기 'R20'과 비침습 암 치료 시스템 '에디슨'의 실시간 연동을 추진했다. 삼성전자와 삼성메디슨은 향후 글로벌 치료 전문기업과의 협력을 확대해 정밀 영상가이드치료 사업을 강화할 계획이다.

mkyo@newspim.com