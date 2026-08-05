폭염에 에어컨 서비스 급증…삼성전자, '청·정·확·인' 관리법 제시

필터 2~3주마다 세척…실외기 환기·전용 콘센트 사용 권고

스마트싱스로 냉매·모터·센서 점검…서비스 인력 50% 이상 확충

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 폭염과 열대야가 이어지며 에어컨 사용과 서비스 신청이 급증하자 삼성전자가 필터 청소부터 인공지능(AI) 진단까지 올바른 관리법을 5일 안내했다.

냉방 성능을 유지하고 화재나 고장 위험을 줄이려면 '청소·정리·확인·인공지능 진단'을 뜻하는 '청·정·확·인'을 기억해야 한다는 설명이다.

삼성전자서비스 엔지니어가 에어컨 점검 방법을 안내하는 모습. [사진=삼성전자 제공]

먼저 먼지거름필터는 약 2~3주마다 흐르는 물로 세척한 뒤 그늘에서 완전히 말려 사용해야 한다. 필터에 먼지가 쌓이면 공기 순환을 방해해 냉방 성능이 떨어질 수 있다. 삼성전자 에어컨은 사용 시간에 따라 필터 청소 시점을 알림과 음성으로 안내한다.

실내기와 실외기 주변 환경도 정리해야 한다. 실외기실 환기창을 열고 주변 물건을 치워 뜨거운 바람이 외부로 빠져나가도록 해야 과부하를 예방할 수 있다. 실내기 주변의 방향제나 디퓨저 성분은 내부 습기와 반응해 냄새를 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

전원 코드는 멀티탭이 아닌 벽면 콘센트에 직접 연결하는 것이 안전하다. 용량이 낮은 멀티탭에 다른 기기와 함께 연결하면 과부하로 차단기가 내려가거나 화재가 발생할 수 있다. 스마트싱스의 '에어컨 인공지능 진단'을 이용하면 AI가 냉매량과 모터·센서 상태, 실외기 작동 여부를 분석하고 조치 방법도 안내한다.

실내 온도가 높을 때는 강력 냉방으로 빠르게 온도를 낮춘 뒤 무풍 운전으로 전환하면 에너지 효율을 높일 수 있다. 사용 후에는 자동 청소나 워시클린 기능을 활용하거나 송풍·청정 기능을 약 30분간 가동해 내부를 건조하는 것이 좋다. 삼성전자서비스는 에어컨 수리 수요에 대응하기 위해 지난 5월부터 기술강사 등을 추가 투입해 서비스 인력을 50% 이상 확충했다.

mkyo@newspim.com