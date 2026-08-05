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폭염에 에어컨 서비스 급증…삼성전자, '청·정·확·인' 관리법 제시

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  • 삼성전자가 5일 에어컨 올바른 관리법을 안내했다
  • 필터·실내외기·전원 상태 점검과 AI진단 등 '청·정·확·인' 수칙을 제시했다
  • 강력 냉방 후 무풍 전환과 자동청소 활용을 권고하고 서비스 인력을 50% 이상 늘렸다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

필터 2~3주마다 세척…실외기 환기·전용 콘센트 사용 권고
스마트싱스로 냉매·모터·센서 점검…서비스 인력 50% 이상 확충

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 폭염과 열대야가 이어지며 에어컨 사용과 서비스 신청이 급증하자 삼성전자가 필터 청소부터 인공지능(AI) 진단까지 올바른 관리법을 5일 안내했다.

냉방 성능을 유지하고 화재나 고장 위험을 줄이려면 '청소·정리·확인·인공지능 진단'을 뜻하는 '청·정·확·인'을 기억해야 한다는 설명이다.

삼성전자서비스 엔지니어가 에어컨 점검 방법을 안내하는 모습. [사진=삼성전자 제공]

먼저 먼지거름필터는 약 2~3주마다 흐르는 물로 세척한 뒤 그늘에서 완전히 말려 사용해야 한다. 필터에 먼지가 쌓이면 공기 순환을 방해해 냉방 성능이 떨어질 수 있다. 삼성전자 에어컨은 사용 시간에 따라 필터 청소 시점을 알림과 음성으로 안내한다.

실내기와 실외기 주변 환경도 정리해야 한다. 실외기실 환기창을 열고 주변 물건을 치워 뜨거운 바람이 외부로 빠져나가도록 해야 과부하를 예방할 수 있다. 실내기 주변의 방향제나 디퓨저 성분은 내부 습기와 반응해 냄새를 유발할 수 있어 주의가 필요하다.

전원 코드는 멀티탭이 아닌 벽면 콘센트에 직접 연결하는 것이 안전하다. 용량이 낮은 멀티탭에 다른 기기와 함께 연결하면 과부하로 차단기가 내려가거나 화재가 발생할 수 있다. 스마트싱스의 '에어컨 인공지능 진단'을 이용하면 AI가 냉매량과 모터·센서 상태, 실외기 작동 여부를 분석하고 조치 방법도 안내한다.

실내 온도가 높을 때는 강력 냉방으로 빠르게 온도를 낮춘 뒤 무풍 운전으로 전환하면 에너지 효율을 높일 수 있다. 사용 후에는 자동 청소나 워시클린 기능을 활용하거나 송풍·청정 기능을 약 30분간 가동해 내부를 건조하는 것이 좋다. 삼성전자서비스는 에어컨 수리 수요에 대응하기 위해 지난 5월부터 기술강사 등을 추가 투입해 서비스 인력을 50% 이상 확충했다.

mkyo@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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