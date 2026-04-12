창원시, 야철마라톤대회서 공공기관 2차 이전 홍보관 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업 집적지 이미지 체험 기회 제공

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 12일 창원스포츠파크 보조경기장에서 열린 제22회 창원야철마라톤대회에서 공공기관 2차 이전 창원 유치를 위한 홍보관을 운영했다고 밝혔다

장금용 경남 창원시장 권한대행(왼쪽 네 번째)이 12일 창원스포츠파크 보조경기장에서 열린 제22회 창원야철마라톤대회에서 공공기관 2차 이전 창원 유치를 위해 홍보 활동을 벌이고 있다.[사진=창원시] 2026.04.12

이날 대회에서 시는 '공공기관 2차 이전으로 창원의 미래를 열자' 슬로건 아래 참가자와 방문객에게 홍보물을 배부하고 유치 염원 보드판을 설치했다.

대회 코스는 창원 도심과 국가산업단지 일대를 연결해 참가자들이 기계·방위·원전 등 국가 핵심 산업 집적지 이미지를 직접 체감할 수 있도록 구성됐다.

시는 탄탄한 산업 기반, 교통·물류 접근성, 교육·의료·문화 정주 인프라를 강조하며 창원을 이전 최적지로 부각했다.

장금용 권한대행은 "이번 홍보가 2차 이전 필요성과 창원 유치 당위성을 시민에게 확산시켰다"며 "유치위원회와 협력해 정부 정책에 맞춘 전방위 활동으로 실질 성과를 내겠다"고 밝혔다.

시는 유치위원회를 출범시켜 경제·학계·산업계 전문가 22명으로 구성, 타깃 기관 선정과 전략 자문을 강화 중이다. 경남도도 범도민 유치위원회를 가동하며 산업 연계 유치를 추진한다.

news2349@newspim.com