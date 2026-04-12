인천, 75세 이상 시내버스 무료…유정복 "교통비 부담 완화·사회참여 지원"

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =올해 하반기부터 인천에 사는 75세 이상 노인들은 시내버스를 무료로 이용하게 된다.

인천시는 75세 이상 노인들의 시내버스 요금을 지원하는 'i-실버 패스'를 2026년 하반기부터 시행한다고 12일 밝혔다.

인천 i-실버패스 [포스터=인천시]

시는 'i-실버 패스' 단순 교통비 지원을 넘어 노인들의 이동권을 실질적으로 보장하는 제도로 수도권 최초의 시내버스를 포함한 통합 무임 지원 정책이라고 설명했다.

시는 'i-실버 패스' 지원 대상은 22만명 가량에 170억원 가량의 사업비가 필요한 것으로 예상하고 있다.

'i-실버 패스' 지원이 시작되면 대상자들은 하나의 카드로 육상 대중교통인 지하철과 시내버스를 모두 무료로 이용할 수 있게 된다.

시는 카드 제작과 교통카드 단말기 시스템 개선, 시험 운영 등을 거쳐 하반기부터 'i-실버 패스'를 시작한다는 방침이다.

유정복 인천시장은 "고물가 속 어르신 교통비 부담 완화와 일상 이동·사회참여 지원 정책"이라며 "하반기 시행에 차질이 없게 준비하겠다"고 말했다.

hjk01@newspim.com