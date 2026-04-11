전남도, 에너지 가격 상승 대응 213억 조기 집행…어업인 부담 완화

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양식장 에너지 효율화·노동절감 장비 보급 등 3개 사업 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 중동 정세 불안으로 인한 에너지 가격 상승에 대응해 어업인 경영 부담 완화를 위한 에너지 절감 사업을 조기에 추진한다.

11일 전남도에 따르면 총 213억 원 규모의 3개 사업을 앞당겨 시행하고 예산을 신속히 집행할 계획이다.

어선. [사진=전남도] 2026.04.11 ej7648@newspim.com

최근 중동 지역 긴장으로 국제 유가와 에너지 가격 변동성이 커지면서 양식어가와 어선어업인의 경영 부담이 늘고 있다. 어업 경영비 중 전기료와 유류비 비중은 20~30%에 달해 비용 절감이 시급한 상황이다.

전남도는 ▲양식장 친환경에너지 보급사업(히트펌프·인버터 설치) ▲어선어업 노동력 절감장비 지원사업 ▲친환경 에너지 절감장비 보급사업을 조기 추진해 에너지 효율을 높이고 생산비를 낮출 방침이다.

양식장에는 화석연료 중심 냉·난방 장비를 고효율 히트펌프와 인버터 설비로 바꿔 전기료·유류비 부담을 줄이고, 어선에는 자동화 장비를 지원해 인력 의존도를 낮출 예정이다. 또한 노후기관 교체와 연료 절감형 장비 보급을 통해 에너지 사용 구조를 개선하고 탄소 배출 저감 효과도 기대하고 있다.

전남도는 시군과 협력해 현장 중심으로 사업을 추진하고, 조기 집행을 통해 효과를 앞당길 계획이다.

전창우 전남도 친환경수산과장은 "중동 정세 불안 여파로 높아진 에너지 가격 부담을 줄이고 지속가능한 수산업 기반을 강화하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com