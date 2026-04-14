트럼프 "이란 측에서 전화해"… 호르무즈 봉쇄 속 '물밑 접촉' 시사

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 13일 이란 측이 평화 협상 위해 먼저 접촉했다고 밝혔다.
- 미 해군 호르무즈 해협 봉쇄 후 이란 반응 나오며 물밑 접촉 확인됐다.
- 이란 핵 협상 결렬 후 첫 긍정 신호로 미국 에너지 자급 강조했다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원= 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 측이 평화 협상과 관련해 미국에 먼저 접촉해왔다고 밝혔다. 이는 미 해군이 호르무즈 해협 역봉쇄에 나서며 이란의 경제적 목줄을 죄기 시작한 지 불과 몇 시간 만에 나온 반응이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 "오늘 아침 제대로 된 적절한 인사들로부터 전화를 받았다"며 "그들은 합의를 위해 노력하기를 원하고 있다"고 밝혔다. 다만 트럼프 대통령은 전화를 걸어온 인사가 누구인지 구체적인 신원은 밝히지 않았다.
이러한 발언은 미 해군이 이란 항만으로 드나드는 선박을 차단하고, 하루 약 200만 배럴에 달하는 이란산 원유 수송을 사실상 봉쇄한 직후에 나왔다. 로이터통신에 따르면 미국 정부의 한 고위 관료 역시 현재 미국과 이란 사이에 물밑 접촉이 계속해서 진행되고 있음을 확인했다.
트럼프 대통령은 이란의 해협 통제 시도를 갈취로 규정하며 미국의 에너지 자급 능력을 강조했다. 그는 "우리는 한 나라가 전 세계를 협박하거나 강압하도록 둘 수는 없다"며 "현재 수많은 선박이 미국산 원유를 싣기 위해 우리 쪽으로 향하고 있다"고 주장했다. 이어 "우리는 호르무즈 해협을 사용하지 않으며, 사실상 그것이 필요하지도 않다"고 덧붙였다.
중국과의 관계에 대해서는 시진핑 중국 국가주석과 이번 갈등에 대해 직접 대화하지는 않았다면서도 시 주석 역시 이 상황이 빨리 끝나기를 바랄 것이라고 언급했다.
이번 접촉은 지난 주말 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 고위급 협상이 결렬된 이후 나온 첫 긍정적 신호다. 당시 JD 밴스 부통령이 이끄는 미국 협상팀은 이란 대표단과 21시간에 걸친 마라톤 협상을 벌였지만 핵 문제 등 핵심 쟁점에서 이견을 좁히지 못하고 빈손으로 돌아선 바 있다.
mj72284@newspim.com