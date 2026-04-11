'왕사남' 1628만 돌파, '극한직업'까지 제치고 역대 박스오피스 2위 등극

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'이 '극한직업'까지 넘어섰다. 1628만명을 돌파하며 역대 박스오피스 2위로 올라섰다.

영화 '왕과 사는 남자'의 한 장면. [사진=쇼박스]

영화관입장권 통합전산망에 따르면, '왕사남'은 개봉 67일째인 11일 누적 관객수 1628만3970명을 기록, 2019년 개봉한 영화 '극한직업(1626만 명)'의 최종 관객수를 넘어섰다. 역대 전체 박스오피스 새로운 2위로 이름을 올렸다.

'왕사남'은 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화다.

웃음과 감동을 동시에 선사하며 남녀노소를 불문하고 대한민국을 완벽히 사로잡은 <왕과 사는 남자>는 작품 속 단종의 가슴 아픈 서사와 배우들의 호연으로 깊은 여운을 남기며, 개봉 10주차에도 N차 관람 열풍을 이어가고 있다.

연일 흥행 신기록을 세우고 있는 '왕사남'에 대한 관심은 여전히 뜨겁다. 멈출 줄 모르는 흥행을 이어가고 있는 '왕사남'은 극장에서 절찬 상영 중이다.

iaspire@newspim.com