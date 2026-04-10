'왕사남' 신드롬, 번개장터까지…굿즈 검색 2800배↑

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 역대 최고 매출을 경신하며 흥행 돌풍을 이어가고 있는 영화 '왕과 사는 남자'가 리커머스 시장에서도 이례적인 거래 열풍을 일으키고 있다.

국내 테크 리커머스 플랫폼 번개장터에 따르면, '왕사남' 관련 굿즈 검색량과 거래액은 영화 콘텐츠 중 역대 최고치를 기록했다. 특히 '왕과사는남자 오리지널' 키워드는 전주 대비 2800배 급증하며 단기간 내 메가 트렌드로 떠올랐다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 번개장터 왕과 사는 남자 거래 품목. [사진=번개장터] 2026.04.10 moonddo00@newspim.com

가장 활발한 거래 품목은 오리지널 티켓과 캐릭터 포스터다. 메가박스 등 멀티플렉스 특전으로 배포된 '왕사남 오티' 관련 키워드는 검색량이 전주 대비 5만7천% 상승하며 팬들의 필수 소장 아이템으로 등극했다. 수량 한정이라는 희소성 때문에 거래가가 형성되고 있으며, 영화의 시각적 미학을 담은 어진 포스터 역시 활발히 거래되고 있다.

주연 박지훈의 인기도 두드러진다. 번개장터에는 극 중 배역인 '이홍위 포토카드'가 무려 45만원에 매물로 올라오는가 하면, 박지훈의 미공개 컷이나 영화관 데이트 포토카드 등 배우 관련 굿즈를 선점하기 위한 거래가 이어지고 있다. 여기에 워너원 포토카드나 과거 발매된 한정판 앨범 등 박지훈의 아이돌 시절 굿즈가 대거 매물로 나오며 신규 유입된 팬들 사이에서 '과거 아이템 풀세트 소장' 열풍이 불고 있다.

이 같은 열기는 'N차 관람'에서 'N차 거래'로 이어지는 양상이다. 영화 관련 도서와 각본집 등 연관 상품까지 거래가 확대되며 콘텐츠 소비가 확장되고 있다.

번개장터 관계자는 "배우 박지훈이 전체 키워드 증감 순위 1위에 오른 것은 특정 브랜드나 아티스트를 통틀어 유례를 찾기 힘든 데이터로, '왕사남' 팬덤의 화력이 배우의 과거 필모그래피와 아이돌 시절 자료까지 소환하는 강력한 '디깅(Digging) 소비'로 이어지고 있다"며, "'단순 관람을 넘어 굿즈를 통해 영화의 여운을 간직하려는 유저들이 늘어나면서, 번개장터가 영화 흥행의 생명력을 연장하는 '팬덤의 놀이터'이자 '리커머스 성지'로 자리매김하고 있다"이라고 말했다.

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