아산 온천동서 후진하던 SUV가 건물 '쾅'...인명피해 없어

[아산=뉴스핌] 오종원 기자 = 충남 아산시 한 주차장에서 차량이 상가 건물을 들이받는 사고가 발생했다.
11일 아산소방서에 따르면 전날 오후 4시 52분쯤 온천동 한 주차장에서 후진하던 SUV가 상가 건물을 들이받아 차량과 건물 일부가 파손됐다.
다행히 사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 차량 운전부주의로 추정하며 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
jongwon3454@newspim.com
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[아산=뉴스핌] 오종원 기자 = 충남 아산시 한 주차장에서 차량이 상가 건물을 들이받는 사고가 발생했다.
11일 아산소방서에 따르면 전날 오후 4시 52분쯤 온천동 한 주차장에서 후진하던 SUV가 상가 건물을 들이받아 차량과 건물 일부가 파손됐다.
다행히 사고로 인한 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
경찰과 소방당국은 차량 운전부주의로 추정하며 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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