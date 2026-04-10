'민주당 컷오프' 박성현, 광양시장 무소속 출마 채비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"광양시민 눈물 닦아드리겠다"

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 공천에서 배제된 박성현 전남 광양시장 예비후보가 10일 무소속 출마 채비에 나섰다.

박 후보는 이날 광양시 선거사무소에서 열린 긴급 기자회견에서 "오늘 제출한 탈당계가 받아들여지면 무소속으로 전환할 것"이라며 "광양의 발전과 시민의 눈물을 닦아드리는 길을 걸어가겠다"고 다짐했다.

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 박성현 광양시장 예비후보가 10일 민주당 탈당 선언을하고 무소속 출마를 시사하는 기자회견을 하고 있다. 2026.04.10 chadol999@newspim.com

박 예비후보는 최근 불법 선거운동 의혹이 제기돼 민주당 후보 자격이 박탈된 바 있다. 이와 관련해 "주변 인사들의 판단 착오에서 비롯된 일"이라면서도 "결과에 대한 책임은 전적으로 제게 있다"고 말했다.

다만 "경선을 불과 몇 시간 앞둔 시점에서 충분한 소명 기회 없이 처분이 내려진 점은 아쉽다"고 토로했다.

박 예비후보는 "당의 결정을 무겁게 받아들이지만 지금은 당과 정부의 성공이 중요한 시기라고 판단했다"며 "더 이상 한 사람으로 인해 당에 부담을 줄 수 없다고 생각해 민주당을 떠나기로 했다"고 강조했다.

광양시장 본선거는 박 후보가 출마를 확정지을 경우 정인화 민주당 후보와 2인 경쟁 체제로 치러질 전망이다.

chadol999@newspim.com