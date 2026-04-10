경기교육혁신연대 소속 14개 단체, 교육감 여론조사 불공정성 문제 제기

경기교육혁신연대, 도민 참정권 봉쇄 사례 지적

여론조사 대상을 특정 집단으로 제한한 점 비판

운영위원장 책임 및 원칙 준수 장치 마련 요구

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기교육혁신연대(혁신연대) 소속 14개 참여단체가 최근 불거진 경기도교육감 후보 단일화 여론조사 방식의 불공정성을 강하게 비판하며 운영위원장의 공개 사과와 책임을 요구하고 나섰다. 이들은 또 이번 사태를 조직의 근간인 민주적 정체성을 훼손하고 도민의 참정권을 봉쇄한 '밀실 행정'이라며 전면적인 원칙 복원을 촉구했다.

경기지속가능미래포럼 이승봉 대표를 비롯한 14개 혁신연대 참여단체 대표들은 10일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열었다. [사진=경기교육혁신연대 소속 14개 참여단체]

경기지속가능미래포럼 이승봉 대표를 비롯한 14개 혁신연대 참여단체 대표들은 10일 도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 이같이 밝혔다.

이들은 "대표자회의에서 합의된 핵심 원칙은 만 16세 이상 경기도민 누구나 참여할 권리를 보장하는 데 있다"고 강조하며 "그러나 운영위원장과 사무국이 이를 무시한 채 여론조사 관련 사안을 졸속으로 선관위에 상정했다"고 비판했다.

특히 선관위가 여론조사 대상을 '진보·중도층'으로 한정하도록 방치하거나 유도한 점을 두고 "도민 전체의 참여를 보장하기로 한 원칙을 임의로 뒤집은 명백한 주권자 참여 기회 봉쇄"라고 규정했다.

또한 최고 의결기구의 결정을 집행기구가 임의로 변경해 전달한 과정에 대해 "혁신연대의 존재 이유를 스스로 부정하는 행위"라고 강하게 지적했다.

의사결정 과정의 문제도 제기됐다. 참여단체들은 "그동안 혁신연대는 충분한 협의를 통한 합의를 최고의 가치로 삼아왔다"며 "그러나 이번 결정은 합의가 아닌 일방적인 표결로 이뤄졌고 운영 책임자의 원칙 있는 조정 역할도 작동하지 않았다"고 밝혔다.

이어 "자신들에게 유리한 사안에는 엄격한 규정을 적용하면서도 기본 원칙 변경에는 예외를 두는 이중잣대가 작동하고 있다"며 "이러한 편의적 운영은 조직을 특정 소수의 전유물로 전락시키고 있다"고 우려했다.

이들은 이번 사태 해결을 위해 네 가지 요구사항을 제시했다. 가장 먼저 "운영위원장은 최고 의결기구의 결정을 무력화하고 조직 내 갈등을 야기한 당사자로서 공개적인 사과와 함께 본 사태에 대한 책임을 져야 한다"고 밝혔다.

이어 ▲여론조사 안건 처리 전 과정과 회의록 공개▲책임자 문책 및 최고 의결기구 원칙 준수 장치 마련▲전 도민 참정권 보장 원칙의 즉각 복원을 요구했다.

아울러 이들은 "납득할 수준의 해명과 조치가 이뤄지지 않을 경우 효력정지 가처분 신청 등 가능한 모든 법적 대응에 나설 것"이라고 밝혔다. 이들은 끝으로 "혁신연대의 주인은 특정 집행부가 아니라 경기도민과 참여단체 모두"라며 "민주적 정체성과 원칙이 바로 설 때까지 필요한 모든 노력을 이어가겠다"고 강조했다.

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