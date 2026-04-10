경기문화재단 경기창작캠퍼스 4~6월 2026년 상반기 '예술캠프' 운영

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자연과 예술 매개로 서로의 감각 나누고 일상에서 잠시 벗어난 자리에서 새로운 기억을 쌓을 수 있도록 기획

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = (재)경기문화재단 지역문화본부 경기창작캠퍼스는 4월부터 6월까지 2026년 상반기 '예술캠프'를 운영한다고 10일 밝혔다.

예술캠프 포스터. [사진=경기문화재단]

지난해 선감도의 갯벌과 갈대밭이 어우러진 풍경 속에서 가족들이 함께 머무는 시간을 따뜻하게 품었던 예술캠프는, 올해도 자연과 예술을 매개로 서로의 감각을 나누고, 일상에서 잠시 벗어난 자리에서 새로운 기억을 쌓을 수 있도록 기획했다.

상반기 예술캠프는 총 3회에 걸쳐 운영될 예정이며 각 회차는 예술을 매개로 서로 다른 창작과 직업의 세계를 경험할 수 있도록 구성했다.

먼저 다가오는 4월 24일부터 1박 2일 동안 진행하는 1회차에서는, '경기섬아트페스타'와 연계한 '시각 예술 캠프'로 작품의 창작부터 전시, 거래까지 이어지는 예술 생태계를 체험할 수 있다.

평소 쉽게 접하기 어려운 예술 작품의 창작과 전시, 거래의 과정을 경험해 보는 프로그램이다. 참여자는 예술 작품이 어떻게 만들어지고 어떤 방식으로 사람들과 만나며 또 다른 가치로 이어지는지를 자연스럽게 이해하게 된다. 이 밖에도 모두가 축제처럼 즐길 수 있는 바닥화 제작과 아트 경매도 함께 진행한다.

5월에 열리는 2회차는 서해 갯벌과 해양 환경을 가까이에서 마주하며 '버려진 것들 속에서 새로운 의미'를 발견해 보는 '바다 예술 캠프'가 열린다. 참여자는 해변에서 직접 해양 쓰레기를 수거하고, 이를 바탕으로 예술 작품을 만드는 과정을 경험하게 된다.

이 과정에서 바다를 떠돌던 재료가 또 다른 감각과 이야기로 이어지는 순간을 체험하며 환경 문제를 보다 가깝고 구체적으로 생각해 볼 수 있다.

6월에 열리는 상반기 마지막 3회차는 '게임, 예술의 또 다른 언어'를 주제로 게임을 음악과 미술, 그리고 문학적 상상이 어우러진 '게임 예술 캠프'가 진행된다.

참여자는 다양한 게임 활동과 미션에 직접 참여하며, 놀이의 형식 안에서 감각과 상상력이 어떻게 작동하는지를 자연스럽게 경험하게 된다.

경기창작캠퍼스 관계자는 "예술캠프는 창작과 전시, 환경, 놀이를 함께 경험하며 예술에 대한 시야를 넓혀가는 프로그램"이라며 "하반기에는 입주 예술인 및 단체와 협업해 참여형 콘텐츠를 한층 다양하게 확장해 나갈 계획"이라고 말했다.

'예술캠프'는 경기창작캠퍼스 인근 숙박시설과 연계해 운영하며, 참여 신청은 경기창작캠퍼스 누리집을 통해 가능하다. 가족 단위 선착순으로 모집하며 자세한 내용은 누리집에서 확인할 수 있다.

ssamdory75@newspim.com