전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.10 (금)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

국민의힘 부산 동·사상구 단수공천 논란…공정한 경선 요구 확산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 유순희 동구청장 예비후보가 10일 기자회견에서 단수공천 재심의를 요구했다.
  • 서복현 사상구청장 예비후보도 10일 공정한 경선을 촉구하며 단수공천 반대했다.
  • 부산 중구에 이어 동구 사상구에서 공관위 단수공천 논란이 확산했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유순희, 공천 재심의 요구 주장
서복현, 단수공천 문제 제기

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 부산시당 공천관리위원회의 기초자치단체장 단수공천을 둘러싼 논란이 지역 정가로 확산하고 있다. 부산 중구에 이어 동구, 사상구에서 공정한 경선을 촉구하는 목소리가 높아지고 있다. 

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 유순희 국민의힘 동구청장 예비후보이 10일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 단수 공천 재심의를 요구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.04.10

유순희 국민의힘 동구청장 예비후보는 10일 오전 10시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산공관위는 동구청장 공천을 즉각 재심의해 공정한 경선을 실시해야 한다"고 요구했다.

그는 전날 발표된 국민의힘 부산공관위의 단수공천 결정에 대해 "당원과 유권자의 뜻을 무시한 비민주적 결정"이라며 "여성계와 시민단체가 요구한 여성 후보 공천 확대를 외면했다"고 직격했다.

그러면서 "한 달 이상 지역을 돌며 민심을 들은 후보에게 경선 기회조차 주지 않은 것은 당의 신뢰를 무너뜨리는 처사"라고 비판했다.

이어 "당심과 민심이 이탈한 상황에서 공정한 경선이 이뤄져야 한다"며 "공관위 결정과정이 불투명했다. 특정 후보에 대한 제보와 진정이 있었음에도 조사가 이뤄지지 않았다"고 주장했다.

또 "민주당 부산시당은 여성 구청장 후보가 8명에 달하지만 국민의힘은 여성 후보를 사실상 배제했다"며 "이런 구조로는 여성 유권자의 지지를 얻기 어렵다"고 쓴소리를 던졌다.

유 예비후보는 "중앙당과 부산공관위는 단수공천을 철회하고 공정한 경선 절차를 마련해야 한다"고 거듭 촉구했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 서복현 국민의힘 사상구청장 예비후보가 10일 오전 11시 부산시의회에서 공정한 경선을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.04.10

서복현 국민의힘 사상구청장 예비후보도 같은 날 오전 11시 부산시의회에서 기자회견을 열고 "사상구 공천은 사천이 아닌 공정한 경선으로 결정돼야 한다"고 목소리를 높였다.

서 예비후보는 "현재 사상구에서는 특정 후보를 위한 단수공천 움직임이 나타나고 있다"며 "당원과 구민의 선택을 무시하는 공천은 결국 패배로 이어진다"고 말했다.

그는 장제원 의원을 가장 먼저 보좌하고, 김대식 전 의원의 초대 사무국장을 지낸 인물로, 경남정보대 교수직을 내려놓고 출마한 만큼 "사상구와 당을 위한 책임감으로 나섰다"고 밝혔다.

그는 또 "지역 최대 조직인 여원산악회를 비롯해 청년·장애인·여성·문화단체 등 지역 핵심 조직들의 지지를 받고 있다"며 "본선에서도 충분한 경쟁력을 갖추고 있다"고 주장했다.

서 예비후보는 "단수공천이 강행될 경우 관련 의혹과 사안을 추가 기자회견을 통해 투명하게 공개하겠다"며 "공정한 경선만이 승리의 길이다. 당원과 구민의 선택으로 반드시 이기겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동