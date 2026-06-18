NH농협금융, '농협금융 ESG전략협의회' 열고 기후·전환금융 전략 점검

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녹색·전환금융 중심 산업 전반 에너지대전환 지원

그룹 차원 기후·탄소금융 비즈니스 기회 발굴 및 신사업 논의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 지난 17일 서울 종로구 NH농협타워에서 이찬우 회장 주관으로 지주·계열사 ESG 담당 임원들이 참석한 가운데 '2026년 제1차 농협금융 ESG전략협의회'를 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 회의에서는 정부의 K-GX(녹색 대전환)·기후금융 활성화·재생에너지 전환 정책에 따라 성장 기회 메시지를 공유하고, NH농협금융의 기후금융 및 전환금융 추진 전략을 점검했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융은 6월 17일, '2026년 제1차 농협금융 ESG전략협의회'를 개최했다. 이찬우 회장(왼쪽에서 다섯 번째) 등 지주·계열사 임원들이 기념사진을 촬영했다. [사진=NH농협금융]2026.06.18 dedanhi@newspim.com

최근 정부는 재생에너지 확대와 기후금융 활성화를 통해 저탄소 사회로의 전환을 추진하고 있다. 이에 NH농협금융은 재생에너지 기반 시설에 대한 투·융자 및 녹색·전환금융을 중심으로 산업 전반의 에너지 대전환을 지원하고, 새로운 성장 기회를 적극적으로 발굴할 예정이다.

특히 이날 협의회에서는 금융권 내 전환금융 선도를 목적으로 ▲'전환금융 전략 및 운영체계 고도화 프로젝트' 추진 경과 ▲실증 파일럿 프로그램 성과 공유 ▲농업·지역·상생 분야에서 NH농협금융의 차별화된 전환금융 전략에 대해 심도 있는 논의가 이어졌다.

또한 계열사 우수사례 발표를 통해 NH농협은행의 업권 최대규모 직접 PPA(전력구매계약)를 활용한 재생에너지 전환 실행 사례와 NH투자증권의 국내 최초 탄소배출권 거래시스템 기반 탄소금융 비즈니스 추진 사례를 공유하며, 그룹 차원의 기후·탄소금융 비즈니스 기회 발굴 및 신사업 확충 방안도 논의되었다.

이찬우 회장은 "산업구조 전반의 녹색 대전환은 탄소중립 실현 및 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 과제"라며 "정부 정책의 속도에 맞춰 NH농협금융이 기후금융과 재생에너지 시장에서 새로운 비즈니스 기회를 창출하며 지속적으로 성장할 수 있도록 속도감 있게 실행해야 한다"고 강조했다.

한편 NH농협금융은 범농협 차원의 친환경 캠페인 '내(NH) 서랍 속 자원순환'과 함께, 이번 중동전쟁으로 부각된 에너지 안보 측면에서 국가적 에너지 절감에 동참하기 위해 모든 계열사와 함께 'NH Energy Diet' 캠페인을 전개하고 있다.

dedanhi@newspim.com