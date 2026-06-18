백악관 "트럼프, 이란과의 종전 MOU 서명"…발효 개시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 서명했다고 백악관이 밝혔다.

백악관 당국자는 이날 로이터 통신에 이같이 알리며, 이란의 마수드 페제시키안 대통령도 MOU에 서명했다고 알렸다.

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인도 양국 대통령 간 MOU 서명이 이뤄졌고, MOU 이행을 위한 메커니즘 마련 협상이 즉시 시작될 것이라고 밝혔다.

미 온라인매체 악시오스도 2명의 미 고위 당국자를 인용, MOU가 발효됐다고 보도했다.

당초 양측은 오는 19일 스위스에서 만나 MOU를 대면 서명하려고 했으나, 악시오스 소식통은 이전에 호르무즈 해협을 조기 개방할 수 있도록 서명 시점을 앞당기잔 논의가 있었다고 귀띔했다.

앞서 지난 14일에는 JD 밴스 부통령과 이란 협상팀을 이끄는 바게르 갈리바프 의회 의장이 전자 서명 방식으로 MOU를 체결했고, 트럼프 대통령이 이 과정을 지켜봤다.

CNN은 트럼프 대통령이 이번에 서명한 MOU는 실물 문서(hard copy)라면서, 프랑스 베르사유궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 만찬 중에 서명했다고 전했다.

양국 대통령이 MOU를 체결하면서 60일 간의 구체적인 종전 협상이 개시됐다. 이 기간 이란은 원유 판매를 재개할 수 있고, 호르무즈 해협도 개방될 전망이다.

미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com