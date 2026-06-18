"케이쓰리아이, 자체 IP 수익화 본격화…XR 사업 모델 진화" - 하나證

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 하나증권은 18일 케이쓰리아이에 대해 XR(확장현실) 콘텐츠 구축 중심 사업 구조에서 자체 지식재산권(IP) 사업화와 디지털트윈 플랫폼 수출로 영역을 확대하고 있다고 분석했다. 공공사업 중심의 안정적인 매출 기반 위에 B2C 사업과 해외 사업이 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다는 평가다.

권태우 하나증권 연구원은 "케이쓰리아이는 XR 미들웨어 기반 콘텐츠 플랫폼 기업으로 자체 기술을 바탕으로 콘텐츠와 디지털트윈 솔루션을 공급하고 있다"며 "기존 공공사업 중심 구조에서 IP 사업화와 해외 수출 중심으로 수익 모델이 다변화되고 있다"고 분석했다.

케이쓰리아이는 이미지 트래킹, 자세 인식, 인터랙션 처리 기술 등을 결합한 자체 XR 플랫폼 '유니버스 XR 프레임워크(Universe XR Framework)'를 보유하고 있다. 이를 기반으로 AR·VR·MR 콘텐츠와 디지털트윈 솔루션을 공급하고 있으며, 디지털트윈 시티 플랫폼 'XR 메타시티(XR Meta City)'와 엔비디아 옴니버스 연동 솔루션 '뉴로 트윈 X(Neuro Twin X)'를 통해 사업 영역을 도시·산업 단위로 확대하고 있다.

케이이쓰리아이 로고. [사진=케이이쓰리아이]

최근에는 콘텐츠 구축 사업에서 직접 운영 사업으로 사업 구조 전환에 나서고 있다. 회사는 지난해 말레이시아 쿠알라룸푸르에 미디어아트 전시관 '이머시파이 KL(Immersify KL)'을 개관했으며, 올해 4월에는 자체 IP '밈프렌즈'를 활용한 어린이 체험 공간 '킨더키노' 1호점을 선보였다.

권 연구원은 "자체 IP 사업은 운영 기간이 길어질수록 가치가 누적되는 구조"라며 "회차별 상영 콘텐츠를 통해 재방문율을 높일 수 있고 구축 비용 부담도 낮아 반복적인 매출 창출이 가능하다"고 설명했다.

디지털트윈 사업의 해외 진출도 본격화되고 있다. 케이쓰리아이는 지난해 글로벌 IT 전시회 'GITEX Global 2025'에서 웹GPU 기반 디지털트윈 시뮬레이션과 AI 초고해상도 복원 기술을 선보인 뒤 인도 항공데이터 분석기업 헬로지오(HelloGeo)와 'XR 메타시티' 수출 및 드론 영상 기반 3D 디지털트윈 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

회사는 드론으로 확보한 영상을 활용해 도시를 3차원으로 구현하는 디지털트윈 기술을 보유하고 있다. 하나증권은 3D 공간정보가 부족한 신흥국과 지방 중소도시를 중심으로 활용도가 높아질 것으로 전망했다.

본업인 공공사업도 안정적인 매출 기반을 제공하고 있다. 케이쓰리아이는 조달청 발주 사업을 중심으로 XR 콘텐츠 구축 사업을 수행해왔으며 지난해 포항 환경학교와 진주 공립과학관 프로젝트를 수주했다. 또한 2024년 말 수주한 한국산업기술기획평가원(KEIT)의 39억6000만원 규모 연구개발 플랫폼 구축 사업도 2026년 11월까지 매출로 반영될 예정이다.

권 연구원은 "최근 실적 부진은 자체 IP 사업과 해외 시장 진출을 위한 선행 투자 영향이 크다"며 "신사업 비중이 확대되고 해외 수출이 본격화되는 구간에서는 적자 폭이 점진적으로 축소될 것"이라고 분석했다.

케이쓰리아이의 지난해 매출액은 166억원으로 전년 대비 19.7% 증가했다. XR 콘텐츠 구축 사업이 전체 성장을 이끈 가운데 디지털트윈과 자체 IP 사업이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다는 평가다.

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