케이쓰리아이, XR 미들웨어 고도화 완료

라이다 다중 제어·AI 모델 적용…조명 환경 무관 시스템 구현

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 케이쓰리아이는 자체 개발한 확장현실(XR) 미들웨어 'Universe XR Framework'의 비전 인식 센서 연동 시스템을 고도화하고 신규 AI 모델을 적용해 추가 고도화를 완료했다고 6일 밝혔다.



회사는 다수의 라이다 센서를 동시에 제어하는 고품질 애플리케이션까지 호환되며, 신규 AI 모델 적용으로 카메라나 외부 조명 환경에 영향을 받지 않는 시스템을 구현했다.

이 미들웨어는 단일 코드베이스로 서로 다른 운영체제(OS) 환경의 기기를 연동할 수 있는 것이 특징이다. 구글 안드로이드, 애플 iOS 등 플랫폼별 코드를 별도로 작성할 필요가 없으며 모바일 기기 외에도 스마트글래스, 헤드마운트디스플레이(HMD) 등 XR 기기 연동이 가능하다. 데이터베이스 기반 3D 데이터 관리가 용이해 고품질 XR 애플리케이션을 지속 제작할 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.

케이이쓰리아이 로고. [사진=케이이쓰리아이]

케이쓰리아이는 최근 글로벌 대기업에 차세대 XR 디바이스용 애플리케이션 납품을 완료했다. 해당 애플리케이션에는 AI 기반 음성대화 모델이 적용됐으며 고객사의 XR 디바이스에 탑재된다. 회사는 XR 미들웨어 상용화 이후 공공 분야뿐 아니라 글로벌 대기업향 XR 시뮬레이터를 납품하며 2차전지 등 제조 산업까지 사업 영역을 넓혀왔다.

회사 관계자는 "메타, 구글, 애플 등 글로벌 빅테크 주도로 스마트글래스, HMD 등 XR 기기가 확대되는 가운데 XR 생태계 핵심 역할을 하는 애플리케이션 시장 선점에 나설 것"이라고 말했다.



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