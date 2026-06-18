외국인 쇼핑객 잡아라…신세계사이먼, 여주 아울렛 교통 인프라 확대

강남 고속버스터미널 직통 노선 평일 왕복 8회로 증편…누적 탑승객 25만명

원데이 버스투어 주 5회 확대…간편결제·택스리펀드 등 FIT 편의 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 신세계사이먼이 여주 프리미엄 아울렛을 찾는 외국인 관광객 증가에 맞춰 교통·투어 인프라 확충에 나선다. 개별관광객(FIT)을 중심으로 방문 수요가 늘어나는 가운데 서울 강남과 여주 아울렛을 잇는 직통 고속버스 노선과 외국인 전용 버스투어 운영을 동시에 확대한다.

18일 신세계사이먼은 동부고속이 운행하는 강남 서울고속버스터미널~여주 프리미엄 아울렛 직통 고속버스 노선을 이달 17일부터 평일 왕복 1회 증편했다고 밝혔다. 이에 따라 운행 횟수는 평일 왕복 8회, 주말 및 공휴일 왕복 10회로 늘었다.

여주 프리미엄 아울렛에서 서울고속버스터미널로 향하는 직통 고속버스에 탑승 중인 외국인 관광객. [사진=신세계사이먼 제공]

해당 노선은 2023년 7월 개통 이후 내국인뿐 아니라 외국인 FIT 이용이 꾸준히 증가했다. 지난달까지 누적 탑승객은 약 25만명이며, 외국인 이용객도 지난해보다 두 배 이상 늘어난 것으로 나타났다. 이번 증편으로 강남 터미널 오후 7시 출발, 여주 프리미엄 아울렛 오후 9시 출발 편이 추가돼 늦은 오후까지 쇼핑 정을 잡기 쉬워졌다.

외국인 관광객 대상 '원데이 버스투어' 상품도 확대한다. 신세계사이먼은 오는 7월 1일부터 해당 상품을 기존 주 3회에서 주 5회로 늘린다. 이 상품은 명동과 홍대에서 출발해 여주 프리미엄 아울렛에서 약 6시간 동안 쇼핑과 식사, 휴식을 즐긴 뒤 다시 출발지로 돌아오는 일정이다. 2025년 4월 출시 이후 글로벌 온라인 여행사(OTA)를 통해 판매되며 다양한 국적의 관광객에게 호응을 얻고 있다.

신세계사이먼 관계자는 "외국인 관광객 방문이 지속적으로 늘어남에 따라 교통편과 투어 상품을 동시에 확대하게 됐다"며 "앞으로도 외국인 고객이 보다 편리하게 쇼핑과 관광을 즐길 수 있도록 관련 인프라와 서비스를 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com