에어부산, 지역 청년 대상 항공 현직자 직무 특강 '드림멘토' 실시

AI 핵심 요약beta
- 에어부산이 17일 부산 농심호텔에서 지역 청년 100명을 대상으로 항공 직무 교육 프로그램 드림멘토를 진행했다고 18일 밝혔다.
- 드림멘토는 객실·정비·운항·일반 4개 직군 현직자 멘토링으로 항공 직무 이해도와 취업 준비에 실질적 도움을 주는 프로그램이다.
- 부산시·경제진흥원 협업 인력 양성 사업인 드림멘토는 올해 4년째로 에어부산은 드림캠퍼스·드림스쿨 등과 함께 예비 항공인 양성에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어부산이 지난 17일 부산 동래구 농심호텔에서 지역 청년 및 대학생 약 100명을 대상으로 항공 직무 교육 프로그램 '드림멘토'를 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 프로그램은 객실, 정비, 운항, 일반(경영·영업) 등 4개 직군에 대한 직무 교육과 멘토링으로 구성됐다. 에어부산 현직자 9명이 참여해 회사 소개와 직군별 주요 업무, 취업 준비 과정, 현장 경험을 공유했다. 참가자들은 직군별 소규모 멘토링과 질의응답을 통해 각 직무에 대한 이해를 높이고 실질적인 취업 조언을 받았다.
드림멘토는 부산시·경제진흥원과 협업하는 항공 인력 양성 사업으로 올해로 4년째 운영 중이다. 매년 100여 명의 지역 청년들이 참가하고 있다. 올해는 기존 객실·정비·일반 직군에 운항 직군을 새롭게 추가했다.
에어부산은 이 외에도 대학생 대상 현장 직무 실습 교육인 '드림캠퍼스'와 고등학생 대상 직무 교육 프로그램인 '드림스쿨'을 운영 중이다. 올해는 고용노동부 주최 '미래내일 일경험 사업'에 참여해 14명의 예비 항공인을 배출했다.
yuniya@newspim.com