편의점 간식복지 통했다…GS25 B2B 식음 매출 20배 성장

밀박스25·스낵바 누적 고객사 962곳…오피스·학교·관공서 수요 확대

전국 점포·물류망 활용해 상품 공급부터 배송·정산까지 원스톱 지원

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = GS25의 B2B 식음 솔루션 사업이 빠르게 성장하고 있다. 고물가로 직원·학생 복지 수요가 커지는 가운데 편의점 상품 경쟁력과 전국 단위 운영 인프라를 앞세워 기업 간식·간편식 시장 공략에 속도를 내고 있다.

18일 GS25는 올해 1~5월 B2B 식음 솔루션 사업 매출이 론칭 초기인 2022년 같은 기간과 비교해 20배 규모로 성장했다고 밝혔다. 전년 동기 대비로도 25% 증가했다. GS25는 2021년 말 간편식 정기 구독 서비스 '밀박스25'를 선보이며 B2B 식음 솔루션 시장에 진출했고, 지난해 7월 간식 큐레이션 서비스 '스낵바'를 출시하며 사업 영역을 넓혔다.

사무실 내 구현된 'GS25 스낵바' 연출 이미지. [사진=GS리테일 제공]

B2B 서비스 누적 이용 고객사는 962곳으로 1000곳 돌파를 앞두고 있다. 오피스와 대학교, 산업현장은 물론 병원과 관공서까지 도입 범위가 확대되고 있으며, 단기 행사와 팝업스토어에서도 수요가 이어지고 있다. 업태별 전년 대비 매출 신장률은 오피스 33%, 관공서 44%, 학교 57%로 나타났다.

GS25의 B2B 식음 솔루션은 고객사가 예산과 인원 규모에 맞춰 서비스를 신청하면 상품 공급부터 배송, 정산까지 원스톱으로 제공하는 방식이다. 특히 스낵바는 전담 담당자가 사업장 환경과 수요에 맞춰 상품 큐레이션, 설비 선정, 운영 관리까지 지원한다. 고객사는 GS25의 간편식·음료·디저트·스낵 등을 사업장 특성에 따라 조합할 수 있다.

가격 경쟁력도 강점이다. 고객사는 밀박스25를 최대 30%, 스낵바를 1+1·2+1 행사 상품과 추가 할인 혜택을 활용해 최대 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있다. GS25는 전국 점포망과 물류 인프라를 기반으로 고객사를 인근 가맹점과 연결하는 모델도 구축했다. 매칭된 가맹점은 밀박스25와 스낵바 운영을 통해 추가 매출을 확보할 수 있다.

황호성 GS리테일 뉴포맷운영팀 매니저는 "GS25만의 상품 경쟁력과 전국 단위 운영 인프라를 바탕으로 다양한 업종과 사업장 환경에 최적화된 서비스를 선보이며 B2B 사업 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com