중국서울관광사무소-유니온페이, 중국내 올인원 결제 서비스 선봬

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'니하오 차이나' 앱, 중국 여행 문턱 크게 낮춰

중국 현지 여행에 최적화된 다양한 결제 서비스

늘어나는 한·중 여행객 위한 결제 인프라 확대

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 한국인들 사이에서 중국 여행에 대한 관심이 지속적으로 고조됨에 따라, 보다 편리한 결제 서비스가 여행의 질을 결정하는 핵심 요소로 자리 잡고 있다.

실제로 비자 면제 및 결제 간소화 등에 힘입어 2025년 기준 한국인 중국 방문객은 300만 명을 돌파했으며, 한국은 중국 관광 시장에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나로 주목받고 있다.

이러한 추세를 반영해 중국주서울관광사무소와 유니온페이 인터내셔날(UnionPay International)은 지난 13일과 14일 이틀간 서울에서 '이지페이 이지고(Easy Pay, Easy Go)' 팝업 행사를 공동 개최했다. 이번 행사에서는 한국인 관광객들이 중국 여행을 한층 더 편리하게 즐길 수 있도록 설계된 다양한 결제 솔루션을 대거 선보였다.

특히 이번 행사에서 가장 눈길을 끈 것은 외국인 방문객들이 중국에서의 일상생활을 더욱 쉽게 누릴 수 있도록 지원하는 유니온페이의 통합 플랫폼 '니하오 차이나(Nihao China)' 앱이다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국주서울관광사무소와 유니온페이는 최근 한국인들의 중국 여행 편리성을 제고하기 위해 중국내 올인원 간편 결재 시스템을 선보였다. 2026.06.18 chk@newspim.com

한국어를 지원하는 이 앱은 사용자가 이메일 주소, 전화번호 또는 애플 ID를 통해 간편하게 가입할 수 있다. 이후 한국에서 발급받은 카드를 연동하기만 하면 교통, 외식, 쇼핑, 숙박 등 대다수의 일상적인 상황에서 즉시 QR코드 결제를 이용할 수 있다.

특히 중국 현지 은행 계좌나 로컬 SIM 카드가 없어도 현지에서 즉시 서비스를 이용할 수 있다는 점이 큰 장점으로 꼽힌다. 여행업계 전문가들은 '니하오 차이나' 앱이 중국 여행의 문턱을 크게 낮췄다고 입을 모은다.

현재 10개 이상의 한국 주요 카드사 앱에서 중국 내 유니온페이 QR코드 결제를 지원하고 있다. 사용자들은 출국 전 평소 사용하던 국내 앱에 한국에서 발급된 유니온페이 카드를 연동해 두면, 중국에서도 국내에서 쓰던 모바일 결제 경험을 그대로 이어갈 수 있다.

대표적인 예로 네이버 또는 네이버페이 앱 내에서 간단한 본인 인증 절차만 거치면 유니온페이 가상카드를 발급받아 중국 도착 후 즉시 결제할 수 있다. 이 솔루션은 실물 카드가 필요 없어 즉흥적으로 여행 계획을 세우는 이들에게 뛰어난 편의성을 제공한다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국주서울관광사무소와 중국 유니온페이는 최근 한국인들의 중국 여행 편리성을 제고하기 위해 '니하오 차이나 앱(이지페이 이지고)' 간편 결재 시스템을 선보였다. 2026.06.18 chk@newspim.com

또한 한국에서 발급된 유니온페이 카드를 알리페이(Alipay) 및 위챗페이(WeChat Pay) 앱에 직접 등록할 수도 있어, 중국 전역에서 가장 널리 쓰이는 결제 플랫폼을 통해 더욱 넓은 선택권을 누릴 수 있다.

최근 한·중 간 쌍방향 관광 수요 및 교류가 지속적으로 확대됨에 따라, 편리한 해외 결제에 대한 수요도 가파르게 증가하는 추세다.

유니온페이 인터내셔날 관계자는 "여행을 계획하고 결제를 준비하는 첫 단계부터 현지에서의 실제 소비에 이르기까지, 한국인 관광객들이 중국 어디서나 편리하고 익숙하게 결제할 수 있도록 인프라와 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 전했다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com