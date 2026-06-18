삼성, 비수도권 청년 1000명 직무교육…'청년희망배움터' 신설

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전자·IT제조부터 제과제빵까지 6개 분야 실습 중심 교육 운영

최대 700시간 교육·자격증 취득 지원…7월 19일까지 교육생 모집

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성이 비수도권 미취업 청년을 대상으로 한 직무교육 프로그램 '청년희망배움터'를 신설하고 내달 19일까지 교육생 모집에 나선다.

삼성은 산업통상자원부와 고용노동부가 추진하는 청년 취업 지원 사업인 'K-뉴딜 아카데미'에 동참하기 위해 청년희망배움터를 마련했다고 18일 밝혔다.

지원 대상은 만 34세 이하 비수도권 취업 준비 청년이다. 지원자는 공식 홈페이지를 통해 신청한 뒤 서류 심사와 온라인 면접을 거쳐 선발된다.

[사진=삼성]

삼성은 올해 충청·호남·경북·경남 등 전국 4개 권역에서 총 1000명을 선발해 직무교육을 제공할 계획이다. 프로그램은 7월 발대식을 시작으로 8월부터 본격 운영된다.

교육 과정은 전자·IT 제조 기술자, 공조냉동 기술자, 선박제조 기술자, 중장비 운전 기능사, 온라인 광고·홍보 실무자, 제과제빵 기능사 등 6개 분야로 구성됐다. 교육생은 관심 직무에 따라 과정을 선택할 수 있다.

교육은 직무 기초역량 교육과 직무 특화교육, 커리어 개발 프로그램으로 운영된다. 기초역량 교육은 80시간, 직무 특화교육은 과정별로 240~540시간 진행되며 자격증 취득 과정도 포함된다.

현직자 특강과 사업장 견학, 자기소개서·이력서 코칭 등 80시간의 취업 지원 프로그램도 제공된다. 교육생은 최대 700시간의 실무 중심 교육을 받을 수 있다.

삼성은 자립준비청년 지원 사업인 '희망디딤돌 2.0' 운영 경험과 관계사 교육 인프라를 활용해 프로그램을 운영할 계획이다.

하헌재 삼성전자 DS사회공헌단 상무는 "기업이 실제로 필요로 하는 역량을 키울 수 있도록 설계한 실무 교육"이라며 "청년들의 취업 경쟁력 향상에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

syu@newspim.com