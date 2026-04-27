전주시, 이동노동자 직무교육 실시…안전·세무 역량 강화

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교통사고 예방·세금 신고 교육 통한 실무 역량 제고

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 이동노동자의 안전사고 예방과 실생활 밀착형 역량 강화를 위한 교육을 진행했다.

전주시는 27일 전북특별자치도 노동권익센터에서 대리기사와 퀵·배달기사 등 이동노동자 30명을 대상으로 '2026년 이동노동자 직무교육'을 실시했다고 밝혔다.

이동노동자 직무교육 실시[사진=전주시] 2026.04.27 lbs0964@newspim.com

이번 교육은 현장에서 발생할 수 있는 안전사고 예방과 사고 발생 시 대응 능력을 높이고, 종합소득세 신고 등 세무 지식 향상을 위해 마련됐다.

이날 교육에는 전주세무서와 산업안전보건공단 소속 강사가 참여해 실무 중심 교육을 진행했다.

주요 내용은 교통사고 및 산업재해 예방을 위한 안전교육과 사고 대응 방법, 종합소득세 신고 및 근로장려금 신청 등 세금 신고 전략으로 구성됐다.

시는 교육 수료자 전원에게 야간 작업 시 안전 확보를 위한 '여름철 야광 쿨조끼'를 지급했으며, 해당 물품은 교통안전 관련 기부 물품으로 마련됐다.

또 교육 이수자는 이동노동자 지원사업과 연계해 산재보험료 본인부담금의 전액 또는 일부를 지원받게 된다.

시는 이번 교육을 통해 이동노동자의 안전의식 제고와 세무 이해도 향상 등 권익 보호와 복지 증진 효과를 기대하고 있다.

임숙희 전주시 경제산업국장은 "이동노동자는 근무 특성상 사고 위험에 노출되기 쉽고 세금 신고에도 어려움을 겪는다"며 "앞으로도 보다 안전하고 안정적인 근무 환경 조성을 위한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com