장수군, 경력보유여성 취업역량 강화…직업훈련 과정 운영

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디지털 행정사무 전문인력 양성 위한 실무중심 교육 운영

AI 활용 교육·취업 연계 지원 통한 여성 일자리 확대

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 경력보유여성의 취업 경쟁력 강화를 위한 직업훈련 과정을 본격 운영하며 여성 일자리 확대에 나섰다.

장수군은 8일 군청 2층 전산교육장에서 '행정실무전문가 양성 과정' 개강식을 개최하고 교육 운영에 들어갔다고 밝혔다.

행정실무전문가 양성 교육[사진=장수군] 2026.06.08 gojongwin@newspim.com

이번 과정은 전북광역여성새일센터가 주관하는 직업훈련 프로그램으로, 디지털 전환에 따른 행정·사무 분야 인력 수요에 대응하고 기업이 필요로 하는 실무형 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

교육은 이날부터 7월 15일까지 약 6주간 진행되며 취업 의지가 높은 지역 내 경력보유여성 15명을 대상으로 운영된다.

교육생들은 컴퓨터활용능력과 워드프로세서, 엑셀 등 행정·사무 분야 기본 역량은 물론 기업 현장에서 활용도가 높아지고 있는 AI 활용 사무실무 교육도 함께 받게 된다.

특히 단순 직무교육을 넘어 실제 업무 수행 능력과 디지털 활용 역량을 높이는 데 중점을 두고 취업 연계형 교육으로 추진된다.

이날 개강식에는 지역 내 5개 기관·기업 관계자들도 참석해 여성 취업 활성화와 협력체계 구축 방안을 논의했다. 참석자들은 여성 인재의 취업 기회 확대와 안정적인 일자리 연계를 위해 지속적으로 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

허명숙 전북광역여성새일센터장은 "이번 교육이 경력보유여성들이 변화하는 고용환경 속에서 자신감을 되찾고 새로운 도전에 나서는 계기가 되길 바란다"며 "수료 이후에도 맞춤형 취업 지원과 사후관리를 통해 안정적인 일자리로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

최훈식 군수는 "이번 직업훈련 과정이 경력보유여성의 재취업 기회를 넓히고 지역 기업의 인력난 해소에도 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 산업환경 변화에 맞춘 맞춤형 직업교육을 확대해 여성의 경제활동 참여와 양질의 일자리 창출에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com