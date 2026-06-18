한국수출입은행, 국제포럼 열고 개발금융 추진 방향 모색

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개도국 경제사회개발·기후 변화 대응위한 인프라 확충 논의

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한국수출입은행(이하 '수은')은 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 '개발금융 국제포럼'을 18일 개최했다고 밝혔다.

[사진= 수출입은행]

이번 포럼에서는 개도국의 경제사회개발과 기후변화 대응을 위한 인프라 확충을 논의했으며, 이에 막대한 자금이 필요하다는 점이 강조됐다. 공적개발원조(ODA)는 재원이 부족하고 상업금융은 높은 위험으로 인해 참여가 어렵다.

이런 배경 속에서 민간재원을 활용한 '개발금융'이 국제사회의 주목을 받고 있으며, 이는 한국 기업의 수출과 투자 여건을 개선할 수 있다는 관점에서 새로운 정책 수단으로 부각되고 있다.

수은은 이번 포럼을 통해 한국의 여건에 맞는 개발금융 추진 방향을 모색했으며, 12개 기관이 참여해 글로벌 개발금융 트렌드, 필요성, 실제 사례 및 성과향상 방안에 대해 논의했다.

포럼에서는 세계 각국의 개발금융 활용 사례가 공유됐으며, 개발금융 프로젝트의 성과를 향상시키기 위한 기술지원 방안과 개발효과 평가 방법론에 대한 논의도 활발히 이루어졌다.

허장 재정경제부 제2차관은 "미국, 영국, 독일, 프랑스 등 주요 선진국들은 자국의 개발금융기관을 통해 개도국 민간부문 개발을 적극 추진하고 있다"며 "한국의 개발금융 도입은 시급한 과제"라고 말했다.

이어 "정부는 최근 대외경제장관회의와 전문가 간담회를 통해 개발금융 도입 논의를 빠르게 진행 중이며, 올해 하반기 중 법적 기반을 마련할 목표"라고 했다.

황기연 행장은 "공적재원과 민간자본을 연계한 개발금융은 전 세계적으로 확산되고 있으며, 한국형 개발금융의 성공적인 정착은 대외협력 기반 확대에 중요한 의미가 있다"며 "수은은 축적한 수출금융 역량을 개발금융으로 확대해 개도국의 성장을 지원하고, 이를 통해 우리의 기업이 신흥시장에 진출할 기회를 넓혀 나가겠다"라고 밝혔다.

dedanhi@newspim.com