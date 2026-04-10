[격투기] 전 UFC 밴텀급 챔피언 스털링, 잘랄과 25일 맞대결 

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=전 UFC 밴텀급(61.2kg) 챔피언이자 현 페더급(65.8kg) 랭킹 5위인 알저메인 스털링(36·미국)과 7위 유세프 잘랄(29·모로코)의 맞붙는다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=알저메인 스털링이 헨리 세후도에 킥을 날리고 있다. [사진=UFC] 2026.04.10 iaspire@newspim.com

'UFC 파이트 나이트: 스털링 vs 잘랄'은 현지 시간으로 오는 4월 25일 미국 네바다주 라스베이거스에서 개최된다. 메인 카드는 한국 시간 4월 26일 오전 9시부터 중계된다.



스털링(25승 5패)은 2026년 첫 경기에서 강력한 존재감을 과시하고자 한다. 스털링은 전 UFC 플라이급-밴텀급 챔피언 헨리 세후도, 전 UFC 밴텀급 챔피언 T.J. 딜라쇼, 브라이언 오르테가 등 거물급 선수들에게 압도적으로 꺾음으로써 역사에 이름을 새겼다. 이제 그는 잘랄의 상승세를 저지하고 두 번째 체급 타이틀 획득이라는 목표를 향해 한 걸음 더 나아가려 한다.

잘랄(18승 1무 5패)은 완벽한 승리를 노린다. UFC 옥타곤에 발을 들인 이래, 잘랄은 조쉬 에멧, 캘빈 케이터, 잭 쇼어를 상대로 강력한 승리를 거두며 랭킹에 이름을 올렸다. 이제 잘랄은 전 챔피언 스털링을 겨냥해 커리어 최대 승리를 겨냥하고 있다.

'UFC 파이트 나이트: 스털링 vs 잘랄' 티켓은 티켓 마스터에서 구매할 수 있다. 티켓 구매는 1인당 8매로 제한된다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=유세프 잘랄이 캘빈 케이터에 펀치를 날리고 있다. [사진=UFC] 2026.04.10 iaspire@newspim.com

한편 여성 밴텀급 랭킹 3위 노르마 두몽(35·브라질)은 11위 조셀린 에드워즈(30·파나마)와 만난다.

두몽(13승 2패)은 챔피언 헤르마이너 더란다미, 이레네 알다나, 케틀린 비에이라 등 주목할 만한 상대들을 제압하며 밴텀급과 페더급 두 체급에서 이름을 알렸다. 도전자 에드워즈를 꺾고 밴텀급 랭킹 상위권에서의 입지를 더욱 공고히 하려 한다.

에드워즈(17승 6패)는 5연승을 노린다. 26살에 UFC에 입성한 에드워즈는 노라 코르놀, 프리실라 카초에이라, 첼시 챈들러를 상대로 피니시를 기록하며 본격적으로 베테랑이자 맹렬한 도전자로 성장했다. 에드워즈는 이제 또 한 번의 하이라이트 피니시를 선보이며 체급 랭킹 5위권에 진입하기 위해 승리를 바라고 있다.

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