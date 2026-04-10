부산교육청, 찾아가는 학교운동부 청렴 교육 실시

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청탁금지법과 회계 처리 교육 내용

90% 이상 만족도, 청렴 정책 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 감사관실 주관으로 지난달 17일부터 10일까지 관내 학교 운동부의 학부모, 감독, 지도자를 대상으로 '찾아가는 학교운동부 청렴 집중교육'을 실시했다고 밝혔다.

이번 교육은 학교운동부 운영 과정에서 발생할 수 있는 부패 위험을 예방하고, 공정하고 투명한 학생 스포츠 문화 조성을 위해 마련한 것으로, 총 10개 학교와 기관에서 900여 명이 참여했다.

부산시교육청이 감사관실 주관으로 지난달 17일부터 10일까지 관내 학교 운동부의 학부모, 감독, 지도자를 대상으로 '찾아가는 학교운동부 청렴 집중교육'을 실시했다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

현장을 직접 찾아가는 맞춤형 방식으로 진행된 이번 교육은 ▲청탁금지법 주요 내용 ▲불법찬조금 위반 사례 ▲운동부 회계의 적법한 처리 절차 ▲학교 운동부 청렴 핫라인 운영 안내 ▲질의응답 등순으로 구성했다.

국민권익위원회 등록 청렴 전문강사가 진행한 교육은 현장사례 중심의 내실 있는 구성으로 만족도 조사에서 '매우만족' 98.1%를 나타냈다.

김석준 교육감은 "학교운동부의 청렴성이 학교와 교육청의 신뢰로 이어지는 만큼 학교 운동부 현장에서 체감하는 청렴정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 시교육청은 지난해 국민권익위원회 공공기관 종합청렴도 평가에서 종합 청렴도 2등급을 달성했다.

ndh4000@newspim.com