[로펌이슈] 태평양, '트럼프 관세전쟁 시즌2' 세미나 개최…통상질서 전환 대응 논의

AI 핵심 요약beta
- 법무법인 태평양은 9일 서울 종로구 본사에서 트럼프 관세전쟁을 주제로 세미나를 개최했다.
- 미국이 301조를 활용한 대체 전략을 가동 중이며 7월 하순 새로운 관세 조치 도입 가능성이 높다고 분석했다.
- 기업들은 경제안보 리스크를 포함한 총비용 최소화 관점으로 공급망을 재설계해야 한다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 태평양은 9일 서울 종로구 본사에서 '트럼프 관세전쟁 시즌2: 불확실성의 구조화와 국제통상질서의 전환'을 주제로 세미나를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 세미나는 태평양 통상전략혁신 허브(TSI Hub)와 한국국제통상학회가 공동 주최했으며, 재계와 학계 관계자 100여 명이 참석해 최근 글로벌 통상 환경 변화에 대한 대응 전략을 논의했다.
행사는 이준기 대표변호사의 개회사와 정철 한국국제통상학회 회장의 환영사를 시작으로 3개 세션과 질의응답으로 진행됐다.
첫 번째 세션에서 태평양 통상전략혁신 허브 원장인 최병일 고문은 '트럼프의 Plan B: 핵심광물 공급망 개편과 한국의 대응'을 주제로 발표하며 "미국은 지난 2월 미국 연방대법원의 상호관세 불법 판정 이후 통상법 제122조와 301조를 활용한 대체 전략, 이른바 'Plan B'를 신속하게 가동하고 있다"고 설명했다.
그는 "7월 하순 301조 조사 결과에 따른 새로운 관세 및 비관세 조치가 도입될 가능성이 높다"며 "이는 차별적 관세체계를 유지하면서 협상 레버리지를 확보하려는 전략"이라고 분석했다.
또 "미국은 핵심광물 공급망 재편 과정에서 동맹과의 협력을 강화하는 한편 중국 의존도를 낮추는 방향으로 정책을 설계하고 있다"며 "다자무역질서 약화와 공급망·기술·자원의 '무기화' 속에서 한국의 전략적 대응이 중요하다"고 강조했다.
최 고문은 "기업들은 비용 최소화 중심 전략에서 벗어나 경제안보 리스크를 포함한 '총비용 최소화' 관점으로 공급망을 재설계해야 한다"며 "한국의 전략적 강점을 유지할 수 있는 '자강지계(自強之計)'를 장기적 안목으로 추진해야 한다"고 밝혔다.
두 번째 세션에서는 김태황 명지대 교수가 '한국의 대미 투자: 일본과의 경쟁, 쟁점과 전망'을 주제로 발표했다. 김 교수는 "한미 전략적 투자 확대는 단기적으로 재정 부담 요인이 될 수 있지만, 관세 리스크 대응과 공급망 안정성 확보 측면에서 중요한 전략적 수단"이라며 "무역법 301조 조사 결과 발표 이전에 선제적 대응이 필요하다"고 말했다.
세 번째 세션에서는 권대식 태평양 북경사무소 수석대표 변호사가 '미중 통상분쟁 현황과 전망'을 주제로 발표했다. 그는 "중국의 반외국제재법 및 신뢰불가실체목록 규정에 따른 조치들의 법적 효과를 면밀히 파악해야 한다"며 "기업은 대외 메시지 관리와 정확한 정보 확보, 선제적 법률 대응이 중요하다"고 강조했다.
abc123@newspim.com