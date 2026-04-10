亚开行小幅上调韩国今年经济增长预期值至1.9%

纽斯频通讯社世宗4月10日电 据韩国财政经济部10日消息，亚洲开发银行（ADB）当天发布《2026年亚洲发展展望》报告，上调韩国2026年经济增长预期至1.9%，较此前预测上调0.2个百分点；2027年增长率亦为1.9%。

首尔汝矣岛。【图片=网络】

多家机构对韩国经济增长的判断趋于一致。韩国开发研究院（KDI）、国际货币基金组织（IMF）及东盟+3宏观经济研究办公室（AMRO）均预测2026年韩国经济增长率为1.9%，经济合作与发展组织（OECD）为1.7%，韩国银行（央行）为2.0%。

ADB指出，上调增长预期主要基于半导体行业回暖带动出口改善、民间消费逐步恢复以及政府扩大对半导体、国防和生物等战略产业的支出。

不过，报告同时强调，中东局势、美国贸易政策变化、人工智能（AI）需求波动及半导体周期变化等因素仍可能对经济增长构成下行风险。对于依赖半导体及外贸的韩国经济而言，外部环境变化影响尤为显著。

在物价方面，ADB将韩国2026年通胀预期上调至2.3%，2027年为2%。报告认为，能源及原材料价格上涨、汇率波动等因素可能加大通胀压力，但政府相关调控措施有望在一定程度上抑制物价过快上涨。

报告还指出，在极端情景下，如中东冲突延续并影响能源供应，可能对亚太地区经济增长和通胀产生更大冲击。韩国作为能源进口依赖较高的经济体，面临的风险相对更为突出。

此外，ADB在本次报告中将韩国纳入亚太发达经济体类别单独统计。分析认为，这将使韩国经济表现更多与发达经济体进行比较。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社