NH농협금융지주, 기금형 퇴직연금 제도 도입 대비 시장 선점 나선다

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 10일 기금형 퇴직연금 도입 대비 은행·증권·자산운용 인프라를 완성했다.
- 자회사 설명회와 TF를 가동해 시장 선점 방안을 모색하고 농업인 맞춤형 모델을 설계했다.
- 은행 수익률 1위, 증권 OCIO 우수, 자산운용 1조 돌파로 통합 시너지를 발휘한다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 기금형 퇴직연금 제도 도입에 대비해 은행, 증권, 자산운용을 아우르는 인프라를 완성하고 시장 선점에 나선다고 10일 밝혔다.
NH농협금융지주는 올해 2월 노·사·정 공동선언으로 퇴직연금 의무화와 기금형 퇴직연금 제도 도입이 예고된 가운데 전문가를 초빙해 설명회를 개최해 자회사 공감대를 형성하고 지주 차원의 기금형 퇴직연금 TF를 가동하여 시장을 선점하기 위한 방안을 모색하고 있다.
또한, 농정대전환 국정과제 중 하나인 '농업인 퇴직연금 제도' 도입 시 소득이 불규칙하고 자산이 농지에 편중된 농업인을 위해 자회사 역량을 동원GO 맞춤형 연금 모델을 설계하기 위해 대비하고 있다.
농협은행은 원리금비보장상품 운용 수익률이 확정급여형(DB) 19.33%, 확정기여형(DC) 21.55%, 개인형퇴직연금(IRP) 22.04%로 모든 퇴직연금제도에서 작년 4분기 기준 5대 은행 가운데 1위를 차지했다. 또한 자금수탁 및 회계 인프라는 기금형 퇴직연금 도입 시 '가장 안전하고 신뢰할 수 있는 금고'로서의 역할을 수행할 것으로 기대된다.
NH투자증권은 대형 공공기금을 운용하며 업계 최고 수준의 OCIO(외부위탁운용관리) 트랙레코드를 쌓아왔으며 2025년 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서 종합 우수사업자와 증권업 1위에 선정됐다. NH아문디자산운용은 연금 특화형 펀드인 '하나로TDF 시리즈'의 안정적이고 우수한 장기 운용 성과에 힘입어 최근 순자산 총액이 1조원을 돌파했다.
NH농협금융은 지주 차원에서 심혈을 기울여 성공적으로 런칭한 시니어 특화브랜드 'NH올원더풀'을 통해 퇴직연금 수령기 고객들에게 세무상담부터 노후 맞춤형 자산설계까지 아우르는 '시니어 토탈 라이프케어 플랫폼'을 제공하고 있다.
NH농협금융 이찬우 회장은 "다가올 기금형 퇴직연금 시대에는 단일 회사의 역량만으로는 기업과 가입자의 복합적인 니즈를 충족시킬 수 없다"며 "은행의 검증된 수익률과 시니어 밀착관리 역량, 증권의 압도적인 OCIO 전문성, 자산운용의 글로벌 네트워크를 활용한 상품 기획력을 하나로 결합한 농협금융의 통합 시너지로 퇴직연금 시장의 새로운 표준을 제시할 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com