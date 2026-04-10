포스코이앤씨, 대전 '더샵 관저아르테' 951가구 4월 분양 예정

AI 핵심 요약beta
- 포스코이앤씨가 10일 대전 관저동 더샵 관저아르테를 분양했다.
- 지하 3층~지상 25층 951가구 규모로 59~119㎡ 타입 구성했다.
- 도보권 도시철도역과 학교 인프라 갖추고 커뮤니티 시설 도입했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 포스코이앤씨가 대전 서구 관저동 일원에 들어서는 '더샵 관저아르테'를 오는 4월 분양할 예정이라고 밝혔다. 해당 단지는 지하 3층~지상 25층 규모로 조성되며, 전용면적별로는 59㎡ 143가구, 84㎡ 450가구, 104㎡ 287가구, 119㎡ 71가구 등 총 951가구로 구성된다.
이번 공급은 관저지구 내에서 '관저더샵 2차' 이후 10년 만에 선보이는 더샵 브랜드 단지다. 완공 시 기존에 공급된 관저더샵 1·2차와 함께 대규모 브랜드 주거 단지를 형성하게 된다. 교통 여건으로는 오는 2028년 개통이 예정된 대전 도시철도 2호선 트램 진잠네거리역이 도보권에 위치하며, 서대전IC와 도안대로를 통해 대전 도심 및 인근 지역으로 이동이 가능하다.
교육 및 생활 인프라 측면에서는 단지 인근에 초·중·고교가 위치해 도보 통학이 가능하며, 대전 제3시립도서관 건립이 계획되어 있다. 단지 주변에는 병의원과 학원가 등 기존 관저지구의 편의시설이 형성되어 있으며, 근린공원과 체육공원 등 녹지 공간이 인접해 있다. 내부 설계에는 포스코의 강재인 포스맥(PosMAC) 패널을 외관에 적용했으며, 세대 내부는 알파룸 확장과 대면형 주방 구조, 건식 세면공간 등 평면 옵션을 도입했다.
단지 내 커뮤니티 시설로는 피트니스, 사우나, 다목적체육관, 골프연습장 등 운동 시설과 함께 작은도서관, 독서실 등이 조성될 예정이다. 주차 공간은 가구당 약 1.67대를 확보하도록 설계됐다. 포스코이앤씨 관계자는 "관저지구 내 기존 인프라와 향후 교통망 확충 계획을 고려해 브랜드 타운의 마지막 단지를 기획했다"며 "현장 중심의 품질 관리와 평면 설계를 통해 주거 환경을 구축할 것"이라고 전했다. 견본주택은 대전 서구 관저동 일원에 마련되며 4월 중 개관할 예정이다.
ohzin@newspim.com