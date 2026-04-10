3월 학평도 '사탐런' 뚜렷…사회문화·생윤 쏠림 심화

AI 핵심 요약beta
- 이투스에듀는 10일 2027 수능 대비 3월 학평 분석을 발표했다.
- 사탐 사회·문화와 생활과 윤리 응시자가 크게 늘었고 과탐은 급감했다.
- 국어 화법과 작문, 수학 확률과 통계 선택이 쏠리며 유불리 이동이 강해졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
응시생 1.6만명 감소했지만 사탐 인기 과목은 되레 증가
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 대비 3월 전국연합학력평가 사회탐구(사탐) 영역 중 사회·문화와 생활과 윤리로의 쏠림 현상이 두드러진 것으로 나타났다.
이투스에듀는 10일 이 같은 내용의 2월 전국연합학력평가 응시 인원 분석 결과를 발표했다.
이번 3월 학평 전체 응시 인원은 33만 4663명으로 전년보다 1만 6791명 줄었다. 탐구 영역 응시자도 33만 2474명으로 1년 전보다 1만 6379명 감소했다. 그러나 사탐 주요 과목 응시자는 오히려 늘었다. 사회·문화 응시 인원은 17만 8202명으로 전년 대비 2만 7377명 증가했고, 생활과 윤리는 15만 6656명으로 2만 153명 늘었다. 윤리와 사상도 4만 2205명으로 5065명 증가해 사탐 내 특정 과목 쏠림이 더 뚜렷해진 것으로 나타났다.
반면 과학탐구(과탐) I 과목 응시 인원은 큰 폭으로 줄었다. 가장 많이 선택된 과탐 과목인 생명과학 I 응시자는 5만 6480명으로 전년보다 3만 4046명 감소했다. 감소율은 37.6%에 달했다. 물리학 I은 33.8%, 화학 I은 34.2%, 지구과학 I은 33.5% 줄어 과탐 전반에서 응시 인원 감소세가 확인됐다.
국어와 수학 선택과목에서도 비슷한 흐름이 이어졌다. 국어에서는 화법과 작문 응시 인원이 24만 8797명으로 전체의 74.8%를 차지한 반면, 언어와 매체는 8만 4003명으로 25.2%에 그쳤다. 수학에서는 확률과 통계 응시 인원이 22만 7444명으로 68.4%를 차지했고 미적분은 9만 7822명으로 29.4%, 기하는 7056명으로 2.1%였다. 특히 미적분 응시 비중이 30% 아래로 내려간 점이 눈에 띈다.
전년도와 비교하면 화법과 작문 응시자는 1만 7101명 늘었고, 언어와 매체는 3만 4064명 줄었다. 수학에서도 확률과 통계는 1만 9722명 증가한 반면 미적분은 3만 6311명 감소했다. 선택과목별 유불리를 고려한 수험생들의 이동이 더 강해진 셈이다.
김병진 이투스교육평가연구소장은 "3월 학평 이후에도 선택과목 변경이 이어지는 점을 고려하면 탐구와 국어, 수학에서의 쏠림 현상은 앞으로 더 심해질 가능성이 있다"면서도 "탐구 영역은 과목별 상대평가 구조여서 응시 인원 집중이 수험생 불안을 키울 수 있는 만큼 집단 규모에 흔들리기보다 자신의 학습 방향을 점검하고 맞힐 수 있는 문제를 중심으로 점수를 쌓아가는 전략이 중요하다"라고 설명했다.
jane94@newspim.com