3월 학평 국어·수학, 작년 수능보다 다소 쉬웠다…"점수보다 복기 중요"

이투스에듀 분석…국어 평이·수학 계산형 문항으로 변별력 확보

"첫 시험일수록 대응 점검 중요…학습 우선순위 다시 세워야"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2026년 3월 전국연합학력평가 국어와 수학이 모두 지난해 수능보다 다소 쉽게 출제됐다는 분석이 나왔다. 국어는 신유형 없이 익숙한 구성과 문제 유형이 유지됐고, 수학은 초고난도 문항을 줄이는 대신 계산량이 있는 문제를 배치해 중위권 변별력을 확보한 것으로 평가됐다.

이투스에듀는 24일 '고3 전국연합학력평가 영역별 총평'을 통해 국어는 화법과 작문, 언어와 매체 모두 지난해 수능보다 약간 쉽게 출제됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2026년 3월 전국연합학력평가가 실시된 24일 오전 서울 금천구 금천고등학교에서 학생들이 시험을 준비하고 있다. 2026.03.24 photo@newspim.com

국어 공통과목은 지난해 수능과 같은 틀을 유지했다. 독서 17문항 뒤에 문학 17문항이 배치됐고, 독서와 문학은 각각 4지문, 17문항, 38점으로 구성됐다. 선택과목인 화법과 작문, 언어와 매체도 각각 11문항씩 35번부터 45번까지 출제됐다.

독서에서는 '학습 독서에서 활용되는 메모하기', '영장주의와 강제처분', '적부심사 제도', 호네트와 버틀러의 정체성 논의, 도파민 관련 지문 등이 나왔다. 문학에서는 이성복의 '서해', 김기택의 '어떻게 기억해 냈을까', 유경종의 '의원지'를 묶은 복합지문과 안도환의 '만언사', 이문열의 '들소', '수매청심록' 등이 출제됐다.

수학도 전반적으로 작년 수능보다 약간 쉽게 출제됐다는 게 이투스에듀의 분석이다. 공통과목은 다소 쉬웠고, 선택과목은 대체로 비슷한 수준이었다. 이투스에듀는 초고난도 문항을 줄이는 대신 계산량이 있는 문항을 배치해 중위권 변별력을 확보했다고 봤다.

공통과목은 작년 수능 출제 기조를 상당 부분 따랐다. 15번은 수학Ⅱ 미분 단원에서, 22번은 지수함수와 로그함수 그래프 문항으로 출제됐다. 선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하가 각각 8문항씩 23번부터 30번까지 배치됐다. 앞 번호 문항은 대체로 평이했지만 4점 문항에서 변별력을 확보하는 방식이 두드러졌고, 과목별 난이도 차이도 크지 않았다는 평가다.

이번 3월 학평은 국어와 수학 모두 최근 수능의 틀을 상당 부분 유지해 수험생들이 수능형 시험에 적응할 기회가 됐다는 평가가 나온다. 다만 익숙한 유형이 주로 제시된 만큼 단순한 난도보다 제한된 시간 안에 문제를 안정적으로 처리하는 능력이 더 중요해질 수 있다는 분석이다.

김병진 이투스교육평가연구소장은 "3월 학력평가는 실제 결과나 난이도보다 첫 시험이라는 점에서 어려움이 발생한다"며 "점수 자체보다 시험 과정에 대한 복기와 대응책 마련이 중요하다"고 말했다.

그러면서"예측 난도는 중요하지 않고 스스로 느낀 난이도에 따라 어떻게 대응했는지 과정을 돌아보는 것이 필요하다"며 "예상보다 쉬웠을 때 적절하게 대응했는지, 예상보다 어려웠을 때는 어떻게 풀었고 앞으로는 어떻게 대응할지를 점검해 다음 모의고사에 활용해야 한다"고 조언했다.

김 소장은 또한 "수학은 선택과목 출제 범위가 전 범위가 아니고, 탐구 역시 전 범위를 대상으로 출제됐더라도 실제 학생들의 학습 상황에 따라 체감상 전 범위 시험이 아니었을 가능성이 크다"며 "이번 시험을 토대로 학습의 우선순위를 설정하고 이후 학습에 집중할 필요가 있다"고 강조했다.

jane94@newspim.com