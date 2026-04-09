강진원 강진군수 무소속 출마 선언 "군민만 보고 가겠다"

AI 핵심 요약beta
- 강진원 강진군수 예비후보가 9일 민주당 탈당하고 무소속 출마 선언했다.
- 민주당 컷오프를 반민주적 폭거라 비판하며 군민 직접선거 선택했다.
- AI데이터센터 유치로 에너지 기본소득 실현과 SOC 확충 비전 제시했다.
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[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군수인 강진원 예비후보가 9일 더불어민주당을 탈당하고 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거에서 무소속으로 강진군수 선거에 출마하겠다고 공식 선언했다.
강 예비후보는 이날 발표한 출마 선언문에서 "강진의 중단 없는 발전과 새로운 변화를 위해 군민만을 바라보며 당당히 나아가겠다"며 "민주당 공천이라는 간접선거가 아니라 군민의 직접선거를 선택했다"고 밝혔다.
그는 당내 경선 배제와 컷오프 과정에 대해 "설명 없는 컷오프와 철저한 외면이었다"며 "군민의 압도적 지지를 받은 자신을 배제한 것은 풀뿌리 민심을 배반한 반민주적 폭거"라고 비판했다.
강 예비후보는 민주당을 "정치적 동반자"로 표현하면서도 "군민을 위한 길을 가기 위해 불가피하게 당적을 내려놓는다"며 "당선 이후 승자의 자격으로 복당해 강진군민의 이름으로 민주당으로 돌아가겠다"고 했다.
그는 이재명 대통령이 '강진 반값여행'과 '강진군 농민수당(전남 농어민 공익수당의 원형)'을 여러 차례 언급하며 치하한 점을 거론하며 "대통령이 극찬한 정책을 만든 군수를 컷오프한 것은 민주당 최대의 미스터리이자 자기모순"이라고 주장했다.
민선 군수 재임 기간에 대해서는 "말이 아닌 성과로 실력을 입증했다"며 "강진 반값여행, 강진군 농민수당, 육아수당, 빈집 리모델링, 강진푸소 등 다수의 선도 정책이 전남도와 중앙정부, 전국 지자체로 확산됐다"고 강조했다.
특히 강진 반값여행이 올해 정부 '지역사랑 휴가지원(반값여행)' 사업으로 격상돼 전국 인구감소 지역 16~20곳을 대상으로 예산 60억 원대가 투입된 점을 들며 "강진의 성공사례가 국가 표준모델이 됐다"고 말했다.
향후 비전으로는 첫째, 강진~광주 고속도로 개통과 남해선 철도 개통, 강진만 횡단대교 추진 등 대규모 SOC 확충을 통해 "중남부권 거점도시로 도약하고 강진·광주 경제공동체(GG프로젝트)를 구축하겠다"고 제시했다.
그는 광주 150만 인구와 도시 자본을 강진으로 유입하기 위해 상생형 지역화폐, 상생 반값여행, 빈집 브릿지, 문화 공유사업 등을 구상했다고 설명했다.
둘째로는 성전면에 추진 중인 300MW급 AI데이터센터(총민간투자 3조3000억 원 규모)를 새로운 세원으로 삼아 "연간 100억 원 이상 세수를 확보해 군민 가구당 연 240만 원 수준의 '에너지 기본소득사회'를 실현하겠다"고 공약했다. 이를 위해 이미 신규 세원 발굴과 기본소득 재원 확보 방안에 대한 연구용역을 발주했다고 덧붙였다.
강 예비후보는 "군수는 아무나 할 수 있는 자리가 아니다"라며 "행정·예산·정책 전반을 아는 유능한 선장, 성공 경험과 실전 경험이 있는 리더만이 지방소멸 위기와 격변의 시대를 돌파할 수 있다"고 말했다.
이어 "정치는 권력이 아니라 책임이고, 군수는 자리가 아니라 사명"이라며 "더불어민주당 깃발이 아니라 군민만 보고 가겠다. 저 강진원에게 강진의 미래를 맡겨달라"고 지지를 호소했다.
ej7648@newspim.com