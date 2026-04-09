삼척시, 공영주차장 '승용차 5부제' 시행…에너지 위기 선제 대응

AI 핵심 요약beta
- 강원 삼척시가 자원안보위기 경계 단계에 따라 공영주차장 3곳에서 승용차 5부제를 시행한다.
- 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 차량 번호판 끝자리별로 요일제 진입 제한을 실시한다.
- 장애인·친환경차·긴급차량 등은 제외되며 전통시장 인근 등 9개 주차장은 대상에서 빠진다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 국제 자원안보위기 '경계' 단계 발령에 따라 에너지 사용 절감과 위기 대응을 위해 관내 일부 공영주차장을 대상으로 승용차 5부제(요일제)를 시행한다.
시는 에너지이용합리화법 제8조에 근거해 공공기관이 운영하는 주차장의 차량 출입을 제한, 에너지 소비를 줄이기 위한 조치라고 9일 밝혔다.
적용 시간은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 시민 편의를 고려해 토요일·일요일과 공휴일은 제외된다. 차량 번호판 끝자리 기준으로 월요일 1·6번, 화요일 2·7번, 수요일 3·8번, 목요일 4·9번, 금요일 5·0번 차량은 해당 요일에 지정 공영주차장 진입이 제한된다.
대상은 10인 이하 승용차로, 장애인·국가유공자·임산부 및 미취학 유아 동승 차량, 전기·수소차 등 친환경차, 긴급·의료·보도·외교 등 특수 목적 차량, 생계형 차량은 제한 없이 이용할 수 있다.
삼척시는 민생경제와 시민 편의를 고려해 전체 12개 공영주차장 가운데 가고파 사진관 앞, 대학로 주차타워, 평생학습관 주차타워 등 3곳에서만 5부제를 운영한다. 전통시장·관광지 인근 주차장과 환승주차장 등 주차난 우려가 크고 지역 경제 활성화와 직결되는 9개소는 대상에서 제외했다.
김창영 교통과장은 "국제 정세의 불안정으로 자원 안보의 중요성이 어느 때보다 커진 상황"이라며 "국가적 에너지 위기를 함께 극복할 수 있도록 시민 여러분의 적극적인 이해와 협조를 부탁드린다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com