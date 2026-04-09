강원의료기기산업협회, 일경험 지원사업 1기생 모집

AI 핵심 요약beta
- 강원의료기기산업협회가 9일 18세부터 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 '2026 미래내일 일경험 지원사업' 1기 참여자를 모집했다.
- 사전 직무교육 16시간과 8주간 기업 인턴십으로 구성되며 주 25시간 기준 월 최대 150만원을 지급한다.
- 모집 기간은 13일까지이며 지역 청년의 의료기기 산업 진입을 돕는 취업 연계 프로그램이다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원의료기기산업협회는 청년들에게 실질적인 직무 경험과 취업 기회를 제공하는 '2026 미래내일 일경험 지원사업' 1기 참여자를 모집한다.
9일 협회에 따르면 만 18세부터 34세 이하 미취업 청년을 대상으로 진행되며, 의료기기 분야를 중심으로 실무 중심의 직무교육과 인턴십을 연계한 프로그램이다. 프로그램은 총 8주 과정으로 사전 직무교육(16시간)을 이수한 후 8주간 기업 인턴십(주 25시간)을 수행하게 된다.
인턴십 기간 주 25시간 기준 월 최대 150만원, 총 300만원 수준의 수당이 지급된다. 모집 기간은 오는 13일까지다.
협회 관계자는"이번 사업은 단순한 인턴십을 넘어 지역 청년들이 의료기기 산업에 안정적으로 진입할 수 있도록 돕는 실질적인 취업 연계 프로그램"이라며 "지역 기업과 청년이 함께 성장하는 선순환 고용 생태계를 만드는 데 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com