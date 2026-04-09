"AI, 학생이 만든다"…대전시교육청, 융합 동아리 20팀 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 9일 학생 주도 AI 탐구 활동 확대를 발표했다.
- 2026년 AI 융합 동아리 20팀을 선정해 초등 4팀 중2팀 고14팀으로 운영한다.
- 지정·자율 주제 활동으로 머신러닝 수어인식 등 첨단 분야 탐구를 추진한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 학생 주도의 인공지능(AI) 탐구 활동을 확대하며 미래 핵심역량 강화에 나섰다.
교육청은 2026년 인공지능 융합 학생동아리 20팀을 선정해 운영한다고 9일 밝혔다. 동아리는 초등학교 4팀, 중학교 2팀, 고등학교 14팀으로 구성되며 학교급과 수준을 고려한 맞춤형 탐구 활동을 중심으로 운영된다.
이번 동아리는 지정 주제와 자율 주제로 나뉘어 운영되며 전문적 탐구와 학생 주도 프로젝트 활동을 균형 있게 추진하는 것이 특징이다.
지정 주제 동아리는 머신러닝 기반 수어 인식 및 통역 서비스 개발, 공공데이터 분석 기반 비즈니스 모델 구축, 급식·알레르기 데이터 활용 문제 해결, 환경 데이터 분석, 양자컴퓨팅 기반 알고리즘 구현 등 다양한 첨단 분야를 다룬다.
자율 주제 동아리는 AI 서비스 개발, 데이터 분석, 프로그래밍 등 학생의 흥미와 진로를 반영한 프로젝트 중심 활동을 통해 창의적 문제 해결 역량을 키울 예정이다.
김영진 과학직업정보과장은 "학생들이 주도적으로 탐구하고 성장할 수 있는 교육 모델"이라며 "다양한 도전과 경험이 미래 핵심역량으로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com