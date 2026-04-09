"교실서 답 찾는다"…대전시교육청, IB 연구회 본격 가동

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 지난 8일 IB 프로그램 연구회 20팀 대표자 협의회를 열어 교실 수업 혁신을 논의했다.
- 연구회는 탐구 기반 수업과 개념 중심 학습 등 다양한 IB 교육 실천 모델을 검토하고 현장 적용 방안을 협력했다.
- 교육청은 연구회를 통해 교원 전문성을 강화하고 수업 혁신 사례를 전 교육 현장으로 확산할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 교원 주도의 국제 바칼로레아(IB) 교육 연구를 본격화하며 교실 수업 혁신에 나섰다.
대전시교육청은 최근 선발된 IB 프로그램 연구회 20팀 대표자를 대상으로 지난 8일 협의회를 열고 현장 중심의 IB 교육 연구 추진 방안을 논의했다고 9일 밝혔다.
이번 협의회는 연구회 간 협력 네트워크를 구축하고 학교 현장에서 IB 교육을 실질적으로 적용·확산하기 위한 지원 체계를 마련하기 위해 진행됐다.
참여 연구회는 지정 과제 7팀과 공모 과제 13팀 등 총 20팀으로 각 팀은 연구 주제와 방향을 공유하고 탐구 기반 수업, 개념 중심 학습, 중·고 연계 교육과정 운영 등 다양한 IB 교육 실천 모델을 논의했다.
향후 연구회는 학교급과 교과군별로 IB 교육 요소를 적용하고 검증하는 연구 활동을 수행하며 수업 사례와 평가 자료를 축적해 현장에 공유할 예정이다.
교육청은 이번 연구회 운영을 통해 교원의 전문성을 강화하고 개별 학교 단위에 머물던 수업 혁신 사례를 교육 현장 전반으로 확산시킨다는 방침이다.
김용옥 교육정책과장은 "연구회 간 연대와 역량 결집을 통해 교원 주도의 전문적 학습공동체가 활성화되길 기대한다"며 "교실 수업과 평가 혁신이 한 단계 도약하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
nn0416@newspim.com