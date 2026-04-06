대전시교육청 '기초학력 보장 학교' 역량강화 연수 개최

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 6일 한남대학교 서의필기념관에서 '2026학년도 기초학력 보장 사업 학교 관리자 역량 강화 연수'를 개최했다고 밝혔다.

이번 연수는 기초학력 보장을 위한 학교 관리자 책무성을 강화하고 경계선지능 학생 등 학습 지원 대상 학생에 대한 실질적인 지원 역량을 높이기 위해 마련됐으며 지역 내 초·중·고·특수·각종학교 교장을 비롯해 시교육청 관계자, 한남대학교 학사부총장 및 사범대학장 등 320여 명이 참석했다.

6일 한남대학교 서의필기념관에서 기초학력 보장 사업 학교관리자 역량강화 연수가 진행됐다. [사진=대전시교육청] 2026.04.06 jongwon3454@newspim.com

연수는 대전기초학력지원센터 위탁 기관인 한남대학교의 기초학력 보장 지원 사업 소개를 시작으로 교육부 관계자의 '기초학력 보장 정책 방향과 학교 관리자의 역할'에 대한 강의가 진행됐다.

이어 남양주 진건중학교 이보람 특수교사(유튜브 '경계를 걷다' 운영)가 '경계선지능 학생의 이해와 지원, 관리자의 리더십'이라는 주제로 경계선지능 학생 지도 경험과 효과적인 지원 전략을 공유하며 관리자의 이해와 지원 의지를 강조했다.

최재모 대전시교육청 교육국장은 "기초학력 보장은 교육의 핵심 책무이며 학교 관리자의 리더십이 그 출발점"이라며 "기초학력 보장 사업이 현장에서 내실 있게 운영될 수 있도록 적극적인 관심과 협조를 바란다"고 말했다.

한편 대전시교육청은 올해 초등학교 2학년을 대상으로 경계선지능 학생 선별·진단·지원 시스템을 새롭게 구축했다. 앞으로도 학교, 지자체, 지역 전문 기관 등과 협력해 학습 소외 학생이 없는 교육 환경을 조성해 나갈 방침이다.

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