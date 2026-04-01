"돌봄 사각지대 해소"...대전시교육청 '틈새봄' 시범 운영

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 유치원과 어린이집 어디서나 양질의 돌봄을 제공할 수 있도록 '틈새봄' 시범운영을 추진한다고 1일 밝혔다.
틈새봄은 돌봄이 필요한 시간과 공간을 촘촘히 메우고 아이들의 건강한 성장과 일상을 지원한다는 의미를 담고 있다.
이번 사업은 지난해 2개 기관에서 진행한 거점형 돌봄 시범운영 결과를 바탕으로 운영 모델을 보완하고 확대한 사업으로, 거점형 6개 기관과 연계형 1개 기관 등 총 7개 기관(유치원 3곳, 어린이집 4곳)에서 운영된다.
'거점형 돌봄기관'은 인근 지역의 타 기관 재원 유아까지 이용 대상을 개방하고 이른 아침과 저녁, 토요일 돌봄 수요가 집중되는 시간대에 추가 돌봄을 제공한다.
특히 학부모는 교육청 홈페이지에 게시된 기관 정보를 확인해 해당 기관에 직접 돌봄을 신청할 수 있어 이용 편의성도 높였다.
올해 신규 도입되는 '연계형 돌봄'은 단독 돌봄 운영이 어려운 기관 간 협력을 기반으로 한다. 아침과 저녁, 방학 기간 등에 연계 기관 간 돌봄 자원을 연결해 돌봄 취약 환경에도 공백 없는 서비스가 제공될 예정이다.
어용화 대전시교육청 유아특수교육과장은 "틈새봄 시범운영을 통해 기관 간 협력 기반을 강화하고 틈새 돌봄 수요에 효과적으로 대응할 수 있을 것"이라며 "시범운영 기관에 예산 지원과 더불어 컨설팅을 제공해 안정적인 돌봄 운영을 지원하겠다"고 말했다.
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