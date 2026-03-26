대전시교육청, '반부패·청렴정책' 수립...4대 전략 56개 과제 추진

"'종합청렴도' 결과 취약점 개선...교직원·학부모 의견 반영"
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청이 고위직 공직자 책임 강화와 현장 참여 확대를 중심으로 한 '2026년도 반부패·청렴정책 추진계획'을 수립하고 본격 시행에 나선다.
이차원 대전시교육청 감사관은 26일 정례브리핑을 통해 교육 현장 신뢰도 제고를 위한 '2026년 반부패·청렴정책 추진 기본계획'을 발표했다.
이번 계획은 지난해 종합청렴도 평가 결과에서 나타난 취약점을 개선하고 교직원과 학부모 의견을 반영해 실효성 있는 체감형 청렴 정책을 마련하는 데 초점을 맞췄다.
시교육청은 ▲청렴 추진 기반 공고화▲고위직 중심 청렴 리더십 강화▲부패 취약 분야 집중 관리▲참여 기반 청렴 문화 확산 등 4대 전략을 중심으로 총 56개 세부 과제를 추진한다는 방침이다.
특히 올해는 고위직이 참여하는 '청렴 다짐 선포식'과 '청렴 실천 자가진단'을 새롭게 도입하며 자율적 관리 역량을 강화할 방침이다. 또 현장 참여를 확대하기 위해 '반부패·청렴 채움단'을 신설하고 '조직문화 리셋 프로젝트'를 추진해 조직 내 관행 개선과 청렴 문화 정착을 유도한다.
이와 함께 부패 취약 분야에 대한 특정감사와 자율적 내부통제 제도를 강화하고 '1기관 1청렴 과제'를 운영하는 등 예방 중심 관리체계를 구축할 계획이다.
아울러 초·중·고 학생 대상 청렴 교육과 시민 참여형 캠페인 등을 통해 청렴 문화를 새롭게 도입해 교육공동체 전반으로 확산시킨다는 방침이다.
이차원 감사관은 "고위직의 솔선수범과 현장 참여를 바탕으로 청렴·공정·존중의 가치를 조직문화 전반에 확산시켜 나가겠다"며 "교육공동체가 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 밝혔다.
한편 대전시교육청은 최근 발표된 '2025년 공공기관 종합청렴도 평가' 결과 전년 2등급에서 3등급으로 하락한 것으로 나타났다.
시교육청은 청렴도 하락 원인으로 운동부 운영의 투명성과 공정성 부족, 조직문화 개선 요구 등 내부·외부 요인이 복합적으로 작용한 것으로 분석했다.
이차원 감사관은 "외부 청렴도에서는 운동부 관련 체감도가 낮아졌고, 내부적으로는 조직 내 특혜 인식 등에서 부정적 평가가 나타났다"며 "부정적으로 나타난 분야에 대해서는 특정감사를 실시해 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.
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