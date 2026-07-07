코스콤, LG AI연구원과 금융AI 협력

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국내 상장 약 2500개 종목 4주 흐름 예측 서비스 개발

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 LG AI연구원과 국내 금융시장에 특화한 인공지능(AI) 기반 금융데이터 분석 서비스 개발에 나선다.

코스콤은 7일 서울 여의도 본사에서 LG AI연구원과 'AI 기반 한국 금융데이터 분석 서비스 제공을 위한 전략적 업무협약' 체결식을 열었다고 밝혔다. 체결식에는 윤창현 코스콤 사장과 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등 양사 관계자가 참석했다.

이번 협약은 생성형 AI 기술 확산과 금융시장 변동성 확대에 따라 데이터 기반 투자 의사결정의 중요성이 커지는 가운데 국내 금융시장에 맞춘 AI 서비스를 개발하기 위해 추진됐다.

[사진=코스콤]

협약에 따라 코스콤은 한국 주식시장 분석에 필요한 금융 데이터를 제공한다. 제공 대상에는 국내 증시 거래 데이터, 기업공시, 국내 거시경제 지표 등이 포함된다.

LG AI연구원은 코스콤이 제공하는 데이터를 바탕으로 엑사원 BI(EXAONE Business Intelligence)의 시계열 예측 및 데이터 분석 기술을 활용한다. 양사는 국내 상장 약 2500개 종목의 향후 4주간 흐름을 예측한 점수와 그 판단 근거를 설명하는 해설을 생성하는 AI 분석 서비스를 개발·상용화할 계획이다.

해당 서비스는 AI가 예측 점수와 함께 판단 근거를 코멘터리 형태로 제공하는 것이 특징이다. 양사는 예측 근거와 생성형 해설의 적절성, 정보 충실도를 지속적으로 평가·개선해 서비스 품질을 높일 계획이라고 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 한국 시장에 특화한 AI 예측·분석 서비스를 개발하고 국내외 투자자에게 투자정보를 제공할 예정이다. 해외 투자자의 한국 금융시장 데이터와 AI 분석 서비스 수요에 대응하기 위해 글로벌 배포파트너사와도 제휴해 서비스를 국내외 시장에 제공한다는 방침이다.

윤창현 코스콤 사장은 "AI 시대에는 신뢰할 수 있는 금융 데이터와 AI 기술의 결합이 무엇보다 중요하다"며 "코스콤의 금융 데이터 역량과 LG AI연구원의 기술력을 바탕으로 금융정보 서비스를 제공하고, 이번 서비스를 시작으로 다양한 상품을 선보이겠다"고 말했다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "주식시장에서는 예측의 정확도만큼이나 AI가 왜 그런 결과를 제시했는지를 설명하는 능력이 중요하다"며 "LG의 AI 기술을 바탕으로 국내외 기관투자자와 개인투자자에게 정보를 제공하고 금융 분야 AI 서비스에 기여하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com