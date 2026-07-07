에브리봇, 유라클과 피지컬AI 로봇 협력

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AI 플랫폼과 자율주행 로봇 기술 결합…솔루션 공동 개발 추진



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에브리봇이 인공지능(AI)·모바일 플랫폼 기업 유라클과 피지컬AI 로봇 분야에서 기술·사업 협력을 추진한다.

에브리봇은 유라클과 피지컬AI 로봇 분야의 기술적·사업적 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 협약은 유라클의 AI 플랫폼 기술과 기업 AI 운영 역량에 에브리봇의 자율주행 기반 로봇 기술을 결합해 피지컬AI와 휴머노이드 분야에서 공동 사업 기회를 발굴하기 위해 추진됐다.

[사진=에브리봇]

피지컬AI는 AI가 디지털 화면 안에서 응답하는 수준을 넘어 실제 물리 환경에서 상황을 인식하고 판단·실행하는 기술 영역을 뜻한다. 최근 제조, 물류, 서비스 현장에서 휴머노이드와 자율주행 로봇 도입 수요가 늘면서 로봇의 인식·판단·실행을 지원하는 AI 플랫폼과 운영 기술의 중요성이 커지고 있다.

유라클은 기업 AI 전환을 지원하는 플랫폼과 운영 기술을 보유하고 있다. 엔터프라이즈 AI 에이전트 플랫폼 '아테나(Athena)'는 검색증강생성(RAG)과 언어모델 운영 자동화를 기반으로 기업 내부 시스템과 연계해 정보 전달, 분석, 업무 자동화를 지원한다.

AI 인프라 운영 플랫폼 '오르다(AURDA)'는 이기종 그래픽처리장치(GPU), 국산 신경망처리장치(NPU) 통합 관제와 폐쇄망 배포를 지원한다. 유라클은 이 같은 AI 플랫폼과 운영 기술을 로봇 영역으로 확장할 계획이다.

에브리봇은 가정용·상업용 청소로봇과 서빙로봇 라인업을 보유한 서비스로봇 기업이다. 회사는 2016년 듀얼스핀 물걸레 로봇청소기를 출시한 뒤 청소로봇과 서빙로봇 등 제품군을 확대해 왔다.

에브리봇은 2026년 피지컬AI연구소를 중심으로 자율이동 플랫폼 고도화, 서비스형 휴머노이드 로봇 연구, 로봇 파운데이션 모델 내재화를 추진하고 있다. 또 라이다 기반 위치인식(SLAM), 실시간 공간 인식, 객체 인식, 장애물 회피 등 현장 자율주행 기술을 축적해 왔다.

양사는 이번 협약을 통해 에브리봇 로봇 플랫폼과 유라클 아테나 AI 플랫폼의 연동을 추진한다. 피지컬AI 솔루션의 산업 현장 실증과 레퍼런스 공동 확보, AI 인프라 효율화를 위한 오르다 기반 로봇 운영 체계 구축, 휴머노이드 및 자율주행 로봇 분야 공동 사업 개발도 협력 범위에 포함됐다.

권태일 유라클 대표는 "피지컬AI는 AI 전환의 다음 단계"라며 "에브리봇의 자율주행·케어 로봇 분야 경험과 유라클의 엔터프라이즈 AX 플랫폼을 결합해 피지컬AI 상용화에 협력하겠다"고 말했다.

정우철 에브리봇 대표는 "피지컬AI는 로봇 하드웨어만으로 완성되지 않는다"며 "유라클의 멀티에이전트 AI 플랫폼 역량과 결합해 에브리봇 로봇 솔루션을 기업 업무 프로세스에 적용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com