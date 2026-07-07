기업 온실가스 줄이고 일회용품 감축…기후시민회의 3대 의제 나왔다

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기후대응위, 시민이 직접 정한 3대 의제 공개

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 기업의 온실가스 감소 촉진과 일회용품 감축, 기후 관련 교육·참여 활성화가 기후시민회의 3대 의제로 확정됐다.

7일 대통령 직속 국가기후위기대응위원회(기후대응위)에 따르면 기후대응위는 지난 4일 청주오스코에서 기후시민회의 전체회의를 열고 2026년 기후시민회의에서 다룰 3대 의제를 결정했다.

3대 의제는 ▲기업이 온실가스를 감축하도록 촉진하는 방안 ▲일회용품 줄이기 등 자원순환을 강화하는 방안 ▲기후시민 의식제고를 위한 교육 및 참여 활성화 방안이다.

기후시민회의는 세계 최초 국가 단위 상설 기후공론장이다. 지역과 성·연령대를 고려한 200여명으로 구성됐고, 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법에 근거를 두고 있다.

[자료=기후에너지환경부] 2025.11.11 dream@newspim.com

2026년 기후시민회의는 기획참여단 20명과 숙의참여단 180명, 외부자문단 등으로 구성됐다.

3대 의제는 먼저 대국민 의제제안 홈페이지와 기후시민회의 시민참여단 현장 제안, 전문가 설문 등을 통해 690건의 의제를 받은 이후 기획참여단 논의를 거치는 방식으로 결정됐다.

기획참여단은 지난달 13일부터 14일까지 1차 의제워크숍을 열고 숙의참여단이 논의할 의제에 대해 논의했고, 지난 4일 의제워크숍을 열어 3대 의제를 확정했다.

기획참여단은 기후시민회의의 역할 및 의사결정 방법 등 기후시민회의 운영규정에 대한 논의 결과를 공유하고, 시민참여단이 직접 정한 운영규정에 근거하여 기후시민회의 활동을 할 수 있는 기반을 마련했다.

숙의참여단은 3개 분과에서 각 의제에 대한 학습과 이해관계자의 의견청취 등 숙의과정을 거칠 예정이다. 이를 바탕으로 연말까지 의제와 관련된 권고문을 만들어 기후대응위에 제출한다.

기후대응위는 기후시민회의에서 도출된 정책권고안을 위원회 안건으로 심의·의결 후 소관 부처 및 지자체에 통보하고, 이에 대한 이행상황을 점검할 계획이다.

이창훈 기후대응위 위원장은 "이번 의제 선정은 우리나라에서 공론화 의제를 시민 주도로 결정한 첫 사례라는 점에서 의미가 크고 상향식 의제 선정이 이루어진 만큼 숙의참여단이 더 밀도 있게 논의하게 될 것"이라고 말했다.

sheep@newspim.com