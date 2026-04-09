화성시, '그냥드림 온 라운지' 전국 지자체 벤치마킹 발길 이어져

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 9일 그냥드림 온라운지가 전국 지자체 벤치마킹 대상이 됐다고 밝혔다.
- 거점형 사업장은 5개소로 전국 최대이며 공유냉장고를 연내 전 읍면동으로 확대한다.
- 대전·부천·가평·양주 등이 방문해 운영 방식을 벤치마킹하며 견학 문의가 증가한다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '그냥드림 온(溫)라운지'가 전국 지방자치단체의 벤치마킹 대상이 되며 복지혁신모델로 빠르게 확산되고 있다고 9일 밝혔다.
현재 거점형 그냥드림 사업장은 5개소로 전국 최대 규모를 갖추고 있으며, 4개 수행기관이 운영하고 있다.
또 화성형 그냥드림(공유냉장고)은 현재 29개 읍면동 중 5개소가 있으며, 이를 기반으로 상반기 10개소, 하반기 14개소를 추가 조성해 연내 전 읍면동으로 확대 구축할 계획이다. 이는 단일 복지사업으로 드물게 전 지역 단위 보편적 복지 인프라를 구축하는 사례로 평가받고 있다.
이 같은 성과를 반영하듯, 지난 3월부터 4월초까지 대전광역시와 경기도 부천시가 현장을 방문해 운영 방식과 성과를 벤치마킹했으며, 4월 9일에는 경기도 가평군, 양주시의 방문이 있었다.
전국 지자체의 관심이 이어지며 견학 문의 또한 지속적으로 증가하는 추세다. '화성형 그냥드림사업'은 단순 물품 지원을 넘어 주민참여, 자원 연계, 돌봄 기능이 결합된 통합형 복지 플랫폼으로 운영되고 있다.
특히 누구나 이용 가능한 개방형 구조와 읍면동 단위 확산이 가능한 표준화 모델을 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다.
신현주 돌봄복지국장은 "화성형 그냥드림사업은 시민과 지역사회가 함께 만들어가는 참여형 복지 모델"이라며 "연내 전 읍면동 확대를 통해 화성형 복지 표준모델을 완성하고, 전국 확산을 선도해 나가겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com