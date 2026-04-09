금투협 교육원, 사모운용사 백오피스·펀드 이해 과정 수강생 모집

AI 핵심 요약beta
- 금융투자협회가 30일까지 두 교육 과정 수강생을 모집했다.
- 사모운용사 백오피스 과정은 6월 9일부터 4일간 여의도에서 진행한다.
- 펀드 이해 과정은 6월 9일부터 6일간 주 2회 야간으로 열린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원이 사모운용사 백오피스 업무 종사자와 펀드 판매·투자자문 담당자를 대상으로 두 과정의 수강생을 모집한다.
금융투자협회(회장 황성엽)는 '사모운용사 백오피스(운용지원/규약) 실무'와 '펀드 이해' 과정 수강생을 각각 오는 30일까지 모집한다고 밝혔다. 두 과정 모두 올해 6월 9일 개강한다.
'사모운용사 백오피스(운용지원/규약) 실무' 과정은 사모운용사 백오피스 업무 종사자를 대상으로 사모펀드 설정·운용·청산 절차, 사모펀드 집합투자규약 등 실무 지식을 학습할 수 있도록 구성됐다. 교육은 오는 6월 9일부터 12일까지 총 4일(23시간), 여의도 금융투자교육원에서 주간(오전 9시30분~오후 6시30분)으로 진행된다.
'펀드 이해' 과정은 펀드 판매 영업 및 투자자문 담당자 등을 대상으로 국내외 주식형·채권형 펀드 등 다양한 펀드 상품의 특징과 구조, 금융 관련 법령 및 집합투자 규약의 주요 내용을 습득할 수 있도록 구성됐다. 교육은 올해 6월 9일부터 25일까지 총 6일(22시간), 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화·목) 야간으로 진행된다.
두 과정 모두 수강 신청 및 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com