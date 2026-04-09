장수군, 농어촌 기본소득 사용률 83% 기록…지역경제 활성화 견인

AI 핵심 요약beta
- 전북 장수군이 9일 농어촌 기본소득 첫 지급분 분석 결과를 밝혔다.
- 총 28억 원 중 23억 원이 사용돼 83% 소비율을 기록했다.
- 지역화폐 가맹점과 창업이 늘며 경제 활성화와 인구 유입 효과를 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
가맹점·신규 창업 증가 인구유입·소비 선순환 구조 형성
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 농어촌 기본소득 시행 이후 높은 사용률을 보이며 지역경제 활성화 효과를 확인했다.
군은 지난 2월 26일 첫 지급한 기본소득을 분석한 결과, 총 28억 원 중 약 23억 원이 사용돼 83%의 소비율을 기록했다고 9일 밝혔다.
해당 사업은 전 군민에게 2년간 매월 15만 원의 지역화폐를 지급하는 방식으로 운영되며, 농림축산식품부 시범사업 지침에 따라 추진되고 있다.
지역별 사용 비중은 장수읍 34%, 나머지 6개 면 66%로 나타났으며, 업종별로는 음식점·카페가 22%로 가장 높았다.
이어 주요 생활업종 16%, 농협 8%, 주유소 6%, 편의점 3%, 기타 업종 45% 순으로 집계됐다. 특히 음식점과 카페 등 식품판매점에서 약 5억1500만 원이 사용됐다.
정책 시행 이후 지역화폐 가맹점은 676개소에서 854개소로 178개소 늘었고, 카페·가전대리점·미용실 등 신규 창업도 17개소 증가했다. 이에 따라 소비 촉진과 함께 인구 유입 효과까지 나타나며 감소세 완화에 기여한 것으로 분석된다.
또 지난달에는 1월분과 3월분이 동시에 지급되며 1인당 30만 원이 공급돼 단기간 소비 확대와 지역경제 활력 제고가 기대된다.
군은 앞으로 사용처 확대와 이동장터 운영 등 연계 정책을 강화해 소비 촉진 효과를 높인다는 계획이다.
박경애 농산업정책과장은 "기본소득 정책이 생활 안정과 소비 확대를 동시에 이끌고 있다"며 "지역경제 선순환 구조 정착에 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.
gojongwin@newspim.com