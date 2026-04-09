김대권 예비후보, 수성구 미래도시 자연친화 청사진 제시

AI 핵심 요약beta
- 김대권 수성구청장 예비후보는 9일 자연과 사람이 연결된 생명도시와 스마트 미래교통 허브도시 조성을 공약했다.
- 생명도시 조성을 위해 진밭골 명상센터와 차문화 힐링 네트워크를 구축하고 생태놀이터와 녹지 공간을 확대할 계획이다.
- 도시철도 신설과 고모역 복합환승센터 건립, 도심항공교통 정거장 유치 등으로 교통 편의성을 높여나가겠다고 밝혔다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=김대권 수성구청장 예비후보는 수성구의 미래를 "자연 속에서 건강하게 살아가고, 어디든 편리하게 이동할 수 있는 도시"로 정의하며, '자연과 사람이 연결된 생명도시'와 '스마트 미래교통 허브도시' 조성 공약을 함께 9일 제시했다.
김 예비후보는 '생명도시' 조성을 위해 수성구 전역의 생태·치유 공간을 체계적으로 확장해 나가겠다고 밝혔다. 진밭골 명상센터 조성과 조일골 차문화 힐링 네트워크 구축을 통해 도심 속 치유 거점을 마련하고, 진밭골 친환경 야영장 확장과 생태프로그램 운영을 통해 자연 체험 기반을 강화할 계획이다. 또한 배수지 어린이공원과 무학산 공원 일대에 생태놀이터를 조성하고, 내관지 숲속광장 등 생활권 녹지 공간을 확대해 주민들이 일상 속에서 자연을 체감할 수 있도록 한다.
이와 함께 연호지구 수변 예술공원 조성과 반려동물 대기소 확충 등 생활 친화 공간을 확충하고, 치유농업 확대와 순환경제 기반 구축을 통해 지속가능한 도시 환경을 조성할 방침이다. 특히 기후변화 대응을 위한 '기후백신 프로젝트'를 추진해 기존 건축물의 대체에너지 활용, 도심 열섬현상 완화를 위한 녹지 확충, 에너지 절감형 건축 설계 인센티브 도입 등 실질적인 기후 대응 정책도 함께 추진한다. 이러한 생태·환경 기반 위에 '스마트 미래교통 허브도시' 구축도 함께 추진된다.
도시철도 4·6호선 신설과 3호선 연장 등 광역교통망 확충을 적극 반영하고, 고모역 복합환승센터 건립을 통해 교통 거점 기능을 강화한다. 또한 도심항공교통(UAM) 정거장 유치 추진과 함께 두봉골~청수로 연결도로, 황금고가교~범안삼거리 구간 도로 건설 지원, 고산구민운동장 진입도로 확장, 파동지역 신천대로 접속 개선 등을 통해 주요 교통 혼잡 구간을 체계적으로 개선해 나갈 방침이다. 아울러 공영주차장 확충과 1,000면 규모 주차공간 확보, 전선 지중화 확대 등을 통해 도시 환경과 교통 편의성을 함께 높여 나갈 계획이다.
김대권 예비후보는 "자연 속에서 쉬고 치유받는 환경과 빠르고 편리한 이동 체계는 따로 존재하는 것이 아니라 하나의 일상으로 이어져야 한다"며 "수성구를 삶의 여유와 도시의 편리함이 조화를 이루는 도시로 만들어 가겠다"고 밝혔다.
이어 "구민의 일상이 더 건강해지고 이동은 더 편리해지는 변화를 통해, 수성구의 미래 경쟁력을 안정적으로 구축해 나가겠다"고 강조했다.
yrk525@newspim.com