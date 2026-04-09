강릉시, 김상영 부시장 권한대행 체제 전환

AI 핵심 요약beta
- 김홍규 강릉시장이 8일 예비후보 등록으로 김상영 부시장이 권한대행 체제로 전환했다.
- 지방자치법에 따라 부단체장이 선거일인 6월 3일까지 시장 직무를 대행한다.
- 김상영 권한대행은 행정공백 최소화와 공직자 중립 준수로 시정을 안정적으로 추진한다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 김홍규 강원 강릉시장이 제9회 전국동시지방선거 예비후보로 등록함에 따라 강릉시는 지난 8일 김상영 부시장 권한대행 체제로 전환했다.
지방자치법 제124조에 따르면 지방자치단체의 장이 당해 지방자치단체의 장 선거에 입후보해 예비후보자로 등록한 날부터 선거일까지 부단체장이 그 권한을 대행하도록 규정하고 있다.
이에 따라 김상영 권한대행은 오는 6월 3일 자정까지 시정 전반을 총괄하며 시장 직무를 수행한다.
김상영 부시장은 권한대행 체제 전환에 따른 행정공백을 최소화하고 주요 시정과제 및 현안 업무를 지속 추진한다. 또 선거철 공직자 정치적 중립의무 준수와 공명선거 홍보 등 공정한 선거 분위기를 조성해 나갈 방침이다.
김상영 권한대행은 "강릉시 전 공직자는 본연의 업무에 충실하여 흔들림 없는 시정을 펼쳐나갈 것"이라며, "시민 여러분께서도 안심하고 일상생활을 영위하실 수 있도록 민생 현안을 더욱 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com